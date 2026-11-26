تتحرك الحكومة لتعزيز قدرات الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر وتوسيع قاعدة تمويلها، إذ بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل الاستفادة من مبادرة «ديجيتال أفريكا» لدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه ساندرا كساب، مديرة إدارة إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في 25 نوفمبر 2026، على هامش فعاليات مؤتمر «طموح إفريقيا» المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

ما تفاصيل التحرك الحكومي لدعم الشركات الناشئة؟

تستهدف المباحثات المصرية الفرنسية تفعيل الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها المعنية بتمويل القطاع الخاص «بروباركو»، عبر آليات مبادرة «ديجيتال أفريكا» المتخصصة في دعم المشروعات التكنولوجية، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية مستهدفة:

- دعم صندوق تمويل الشركات الناشئة: بحث مساهمة المبادرة في الصندوق المصري المخصص لتمويل الشركات الناشئة، بما يضخ موارد مالية جديدة للمشروعات المبتكرة.

- توفير التمويل الأولي: إتاحة آليات التمويل المبكر للشركات التكنولوجية الناشئة في مراحل التأسيس الأولى لضمان انطلاقتها.

- بناء القدرات وتطوير الحلول: مساندة الشركات فنياً لتطوير منتجاتها وحلولها التكنولوجية بما يضمن استدامتها في السوق.

- التوسع الإقليمي والدولي: تهيئة الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وبناء شراكات عابرة للحدود.

ما مبادرة «ديجيتال أفريكا»؟

مبادرة تابعة لـ«بروباركو» ضمن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال في القارة الإفريقية، وتركز على مساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى شركات قابلة للنمو، عبر ربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين وتوفير التمويل التأسيسي.

ما قيمة التمويل وآلية التقديم؟

بحسب المعلن على الموقع الرسمي لمبادرة «ديجيتال أفريكا»، يتيح برنامج «فيوزيه» (Fuzé) التابع لها تمويلاً أولياً للشركات التكنولوجية الناشئة المؤهلة في إفريقيا في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر يصل إلى 100 ألف يورو، مع خدمات مرافقة تشمل الأدوات والخبراء والتشبيك.

وتمر عملية التقديم عبر المنصة الرسمية للمبادرة (https://digital-africa.co/) بمراحل محددة تبدأ بتقديم الطلب وفحص الأهلية إلكترونياً، ثم التحليل والعناية الواجبة، وعرض الملف على لجنة الاستثمار، وصولاً إلى الفحص المعمق وإتمام الإجراءات وصرف التمويل للشركات المقبولة، وذلك بالتوازي مع المسار الحكومي الجاري لربط المبادرة بالصندوق المصري لتمويل الشركات الناشئة.