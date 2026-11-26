نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحالف الدولي للإعاقة، وبالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، المؤتمر العربي رفيع المستوى بمناسبة مرور 20 عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD+20)، وذلك يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بالقاهرة، تحت عنوان «20 عاماً من الحقوق: من الالتزام إلى التغيير».

وشهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في عدد من الدول العربية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي الجهات والمنظمات الدولية الشريكة.

واستهدف المؤتمر استعراض أبرز الإنجازات والتطورات التي تحققت على مدار عقدين منذ اعتماد الاتفاقية الدولية، والوقوف على التحديات والفجوات التي لا تزال تواجه إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، فضلاً عن تعزيز دور منظماتهم في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بهم.

وأكد الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أهمية مواصلة الجهود العربية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار النابلسي إلى أهمية تطوير أولويات استراتيجية عربية للمرحلة المقبلة، تستند إلى محاور العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، الذي أقرته القمة العربية، بما يسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت جلسات المؤتمر التغيرات التي أحدثتها الاتفاقية الدولية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال شهادات وتجارب حية لمشاركين من عدد من الدول العربية، استعرضت أثر الاتفاقية في تعزيز حقوقهم والتغييرات التي شهدتها مسيرة حياتهم خلال العقدين الماضيين، إلى جانب التحديات التي لا تزال قائمة.

كما ناقش المشاركون التحديات الإقليمية الناشئة، ودور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتقال من مرحلة المشاركة إلى القيادة وصنع القرار، فضلاً عن استشراف مستقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بالتوافق على مخرجات وبيان عربي (CRPD+20) يمتد حتى عام 2036، يتضمن أبرز الإنجازات المحققة، وخمس أولويات استراتيجية للمنطقة العربية، إلى جانب التوجهات العملية وآليات المتابعة.

ويستهدف البيان تجديد الالتزام العربي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والانتقال من التعهدات إلى خطوات تنفيذية تضمن مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مجالات الحياة.