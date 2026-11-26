كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حادث الوراق أسفر عن إصابة 21 شخصًا ووفاة 31 آخرين، موضحًا أن المصابين جرى نقلهم من خلال 39 سيارة إسعاف إلى عدد من المستشفيات، شملت إمبابة العام وبولاق الدكرور والشيخ زايد التخصصي وشبرا العام والوراق المركزي.

واضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر ، أن حالتين خرجتا من المستشفيات حتى الآن بعد تحسن حالتهما، بينما جرى تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان ومستشفى المنيرة، بسبب شدة الحروق واحتياجهم إلى وحدات حروق أكثر تخصصًا، لافتًا إلى أن الوفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين الحروق الشديدة والمتوسطة والخفيفة، مشيرًا إلى وجود نحو 6 أو 7 حالات تعاني حروقًا شديدة.

وعن خطة نقل المصابين، أشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت في البداية بـ6 أو 7 سيارات إسعاف، قبل أن يصل إجمالي السيارات المشاركة في التعامل مع الحادث إلى 39 سيارة.

وأضاف أن خطة الإحالة تبدأ بتوزيع المصابين على مستشفيات معدة مسبقًا لاستقبال الحالات، وفقًا للنطاق الجغرافي والتخصصات المتاحة بكل مستشفى، ثم يُجرى الفرز والكشف الأولي داخل المستشفى، وبناءً على التقييم الطبي تتحدد حاجة الحالة إلى الاستمرار في المستشفى نفسه أو تحويلها إلى مستشفى آخر.

وأكد عبد الغفار أن التعامل مع مصابي الحروق يتطلب توفير أماكن مجهزة وفرق طبية متخصصة، موضحًا أن المستشفيات المعدة لاستقبال هذه الحالات يجب أن تتوافر بها تجهيزات خاصة لمكافحة العدوى، وأسرة وأجهزة مناسبة، إلى جانب أطقم طبية تلقت تدريبات مكثفة على التعامل مع الحروق.

ولفت إلى توافر تخصصات طب التجميل وجراحة الحروق، موضحًا أن بعض الحالات احتاجت إلى الدخول مباشرة إلى غرف العمليات وإجراء تدخلات جراحية، بينما لم تحتج حالات أخرى إلى ذلك.