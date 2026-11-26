كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالإتيان بأفعال خادشة للحياء أمام إحدى الفتيات بالدقهلية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق - مقيم بنطاق محافظة الدقهلية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 25 / الجارى حال تواجده بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.