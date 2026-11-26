كثفت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، جهودها لتقييم الأضرار المحتملة على مياه البحر المتوسط، بعد غرق ناقلة تحمل ما يصل إلى 7 آلاف طن من الديزل قبالة جزيرة إيبيزا، ما أسفر عن وفاة شخص.

ونقلت صحيفة "ذا لوكال سبين" الإسبانية، عن خدمات الطوارئ في جزر البليار، إن الناقلة "ميد إمري"، التي ترفع علم مالطا وتحمل مواد كيميائية، كانت في طريقها من ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا إلى برشلونة، قبل أن تغرق في الساعات الأولى من صباح الخميس شمال الجزيرة السياحية.

وأضافت أن أفراد الطاقم الـ17 جرى إنقاذهم، إلا أن أحدهم توفي لاحقا في المستشفى بإيبيزا، فيما أصيب 6 آخرون بجروح طفيفة، أبرزها انخفاض حرارة الجسم.

ووفقا لشركة «كيبلر» المتخصصة في تتبع بيانات الملاحة البحرية، كانت الناقلة تحمل نحو 66 ألف برميل من المنتجات النفطية المكررة، ولم يتضح بعد سبب غرقها.

وأفادت مصادر حكومية إسبانية بأن آخر تقرير من سفينة إنقاذ في المنطقة لم يرصد بقايا الناقلة أو أجساما طافية أو أي مؤشرات على تلوث، مشيرة إلى تفعيل آلية حكومية مخصصة لحوادث التلوث البحري، دون أن يعني ذلك رصد تلوث على الساحل.

وأوضحت خدمات الطوارئ في جزر البليار أن سفينة وطائرة تابعتين لخدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أُرسلتا لتقييم الأضرار البيئية المحتملة، فيما طلبت هيئة الحماية المدنية تفعيل نظام «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة الأرض، للحصول على صور للمنطقة.