رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن عالم الأعمال الأمريكي أفرز نموذجا جديدا من الرؤساء التنفيذيين الذين أصبحوا، عمليا، أكبر من أن تتم إقالتهم. ففي 17 نوفمبر الجاري، أعلن مجلس إدارة شركة "إنفيديا"، الرائدة في تصميم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ورقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائق، قبول استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانج. لكن بعد ستة أيام فقط، عاد هوانغ إلى منصبه بقرار إجماعي من المجلس نفسه، لتقفز أسهم الشركة وسط احتفاء المستثمرين بعودة الرجل الذي ينسب إليه تحويل "إنفيديا" إلى المحرك الرئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي.

وذكرت المجلة أن المشهد يعيد إلى الأذهان أزمة شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية المتخصصة في أبحاث ونشر الذكاء الاصطناعي، عام 2023، عندما أقال مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي "سام ألتمان"، قبل أن يعيده إلى منصبه بعد خمسة أيام، في حين غادر معظم أعضاء المجلس الذين اتخذوا قرار إقالته.

وتكشف الحالتان - وفقا للمجلة - عن مفارقة جوهرية في حوكمة الشركات، وهي أن امتلاك مجالس الإدارة سلطة قانونية لإقالة الرؤساء التنفيذيين لا يعني بالضرورة قدرتها على تنفيذ ذلك. وتتداخل هنا ثلاثة تحديات رئيسية، هي نفوذ المؤسسين أصحاب الشخصيات الاستثنائية، والتعقيد التقني المتزايد للذكاء الاصطناعي، واعتماد الاقتصاد الأمريكي وأمنه القومي بصورة متنامية على عدد محدود من شركات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت المجلة إلى أن هوانج وألتمان امتلكا مزيجا من الكاريزما والخبرة والنفوذ السوقي جعل الاستغناء عنهما بالغ الصعوبة. لكن إذا عجزت مجالس إدارة أهم شركات التكنولوجيا عن ممارسة سلطتها النهائية على الإدارة التنفيذية، فإن هذه الشركات تصبح، عمليا، عصية على الحوكمة والمساءلة.

واعتبرت "فورين بوليسي" أن قوة المؤسسين تستند إلى منظومة من المصالح المتشابكة؛ فالموظفون يلتفون حول رؤيتهم، والمستثمرون يراهنون على قدرتهم على تحويل تقنيات غير رائجة تجاريا إلى أسواق مربحة، فيما يربط العملاء والشركاء مستقبل أعمالهم بالتعهدات والوعود. ومع تراكم هذه الثقة، تتحول مكانة المؤسس أو المسؤول التنفيذي إلى مصدر قوة يعزز نفسه بنفسه.

وقد تجلى ذلك بوضوح في أزمة "أوبن إيه آي"، حين هدد أكثر من 95% من موظفي الشركة بالاستقالة إذا لم يعد ألتمان، بينما عرضت "مايكروسوفت"، استقباله وإتاحة الفرصة له لإعادة بناء فريقه، وهو ما اضطر مجلس الإدارة في النهاية إلى التراجع خشية خسارة القوة العاملة التي تمثل أهم أصول الشركة.

ومن وجهة نظر أخرى، لا تثبت هذه التجارب أن المؤسسين لا يمكن استبدالهم. فقد ازدهرت "أبل" في عهد تيم كوك بعد وفاة ستيف جوبز، كما نجح دارا خسروشاهي في قيادة "أوبر" بعد الإطاحة بمؤسسها ترافيس كالانيك عام 2017، لتسجل الشركة حجوزات إجمالية بقيمة 193 مليار دولار وتدفقات نقدية حرة بنحو 10 مليارات دولار في 2025.

وأكدت المجلة أن المشكلة تزداد تعقيدا في شركات الذكاء الاصطناعي بسبب الفجوة المعرفية بين الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة. فالتطور السريع للتقنيات المتقدمة يجعل من الصعب على بعض أعضاء المجالس تقييم القرارات الاستراتيجية والمخاطر المرتبطة بها، خصوصا عندما تتجاوز التحديات الجوانب التجارية لتشمل التجسس الصناعي والأمن السيبراني وضوابط التصدير والأمن القومي.

وتكتسب هذه النقاط أهمية أكبر مع تنامي اعتماد الأسواق الأمريكية على قطاع الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير تقديرات استثمارية لعام 2026 إلى أن 42 سهما مرتبطا بالذكاء الاصطناعي ساهمت بنحو 60% من مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال 2025، فيما استحوذت "إنفيديا" وحدها على نحو 8.4% من وزن المؤشر بحلول سبتمبر 2026. كما باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا متزايدا من التطبيقات العسكرية والاستخباراتية والعمليات السيبرانية.

ويفسر هذا الاعتماد، جزئيا، التدخل الاستثنائي للإدارة الأمريكية في مناقشات مجلس إدارة "إنفيديا" بشأن عودة هوانج، والتأكيد أن عودته لا تمثل خطرا على الأمن القومي، رغم أن المزاعم المثارة لم تكن قد خضعت لتحقيق مكتمل.

لذا، وانطلاقا من الأهمية القصوى لشركات الذكاء الاصطناعي، ترى المجلة الأمريكية ضرورة إنشاء الكونجرس هيئة اتحادية مستقلة للإشراف على شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومزودي البنية التحتية الحيوية، مع تزويدها بخبراء تقنيين وصلاحيات لفحص أنظمة الحوكمة وفرض إجراءات تصحيحية، مع تعزيز لجان المخاطر داخل مجالس الإدارات، وتوفير حماية حقيقية للمبلغين عن المخالفات، عبر قنوات آمنة خارج الشركات وعقوبات رادعة ضد الانتقام منهم.

وشددت المجلة على أن عودة هوانج وارتفاع الأسهم قد يبدوان نهاية سعيدة لأزمة "إنفيديا"، على غرار ما حدث مع ألتمان، لكنهما لا يعالجان الخلل المؤسسي الذي سمح بتجاوز قرارات مجالس الإدارة تحت ضغط الموظفين والمستثمرين والسياسيين.

وأخيرا، لم تعد المعضلة الرئيسية تتعلق بمدى نجاح مؤسسي شركات التكنولوجيا أو قدرتهم على الابتكار، بل بمدى خضوعهم للمساءلة، فضلا عن أنه في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءا من الاقتصاد والأمن القومي والحياة اليومية، لا يمكن أن تظل سلطة شركات بهذا الحجم رهينة إرادة أفراد، مهما بلغت عبقريتهم أو نفوذهم.