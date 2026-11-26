أُصيب 3 أشخاص، اليوم، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية النسايمة، بطريق المطرية – الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

1. إكرامي صابر علي، 35 عاما : كسر مضاعف مفتوح بالفخذ الأيسر، وتهتك بالقدم اليسرى، وكدمات بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي و آية السيد حسن، 25 عاما : خلع بالكتف الأيسر وكسر بالفخذين، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي.

وأصيب أحمد رمضان ناجي، 25 عاما بسحجات بالوجه والكفين وكسر بالركبة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الجمالية المركزي.



ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.