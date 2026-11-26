أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالإعدام شنقا لزوج انهي حياه زوجته بطعنات غادرة بنكاق دائرة مركز قطور .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع ربة منزل في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها بمدينة قطور.

تحرك أمني عاجل

كما نتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات أن المجني عليها تُدعى "نهى حسن النجار"، في نهاية العقد الرابع من عمرها، وأم لثلاثة أبناء، وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بثلاث طعنات نافذة في الرقبة والصدر والبطن. وكشفت التحريات أن المتهم، ويُدعى "أ.م.أ.خ" في منتصف العقد الخامس من عمره، أقدم على ارتكاب الجريمة باستخدام سلاح أبيض "سكين مطبخ"، ثم فر هارباً تاركاً زوجته غارقة في دمائها، وذلك علي إثر خلافات زوجية بينهما .

هروب الزوج

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.