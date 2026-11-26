أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، بحروق متفرقة، إثر اشتعال أسطوانة غاز داخل منزل مكون من طابقين بحي الشيخ عيسى بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث حيث تم السيطرة عليه

وتلقى المصابون الثلاثة الإسعافات اللازمة، وهم:

ماهر عبدالمنعم محمد، 42 عامًا، مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالوجه واليدين والقدمين.



وسام ماهر عبدالمنعم، 17 عامًا، مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالقدمين واليدين وأحمد ماهر عبدالمنعم، عام ونصف، مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالرأس.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.