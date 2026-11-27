نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يواجه سوق الهواتف الذكية عالميا عاما صعبا خلال 2026، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة، وما ترتب عليه من زيادة تكاليف المكونات الإلكترونية وارتفاع أسعار الأجهزة، الأمر الذي انعكس سلبا على حجم الشحنات العالمية، ودفع الشركات المصنعة إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتوريد.

أعلنت شركة OpenAI، عن إصلاح خطأ في نظام احتساب الاستخدام الخاص بنموذجي الذكاء الاصطناعي GPT-6.2 Astra وGPT-6.2 Sol، وهو ما سيؤدي إلى وصول مستخدمي ChatGPT إلى حدود الاستخدام المسموح بها بوتيرة أسرع مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد أن كانوا يستفيدون من معدلات استخدام أكبر من المقررة نتيجة خلل في آلية الفوترة.

واجه عدد من مستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome مشكلة تتعلق بالاستهلاك المرتفع لذاكرة الوصول العشوائي رام، بعدما كشف تقرير لأحد المستخدمين أن تشغيل علامة تبويب واحدة لخدمة الذكاء الاصطناعي Gemini تسبب في استهلاك أكثر من 6 جيجابايت من الذاكرة، وهو ما أدى إلى بطء ملحوظ في أداء المتصفح.

أعلنت شركة واتساب، عن توجهها لإضافة خدمة جديدة تتيح للمستخدمين شراء وتثبيت شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM المخصصة للسفر مباشرة من داخل التطبيق، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى الإنترنت أثناء السفر إلى الخارج، دون الحاجة إلى زيارة مواقع إلكترونية أو تحميل تطبيقات منفصلة للحصول على باقات بيانات الهاتف المحمول.

تستعد شركة آبل لإحداث تغييرات كبيرة في تصميم هواتفها الذكية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على إطلاق أول هاتف آيفون، إذ تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل على تطوير هاتفي iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max، المتوقع طرحهما في سبتمبر 2027، بتصميم جديد كليا ومواصفات تقنية متقدمة.

تستعد شركة آبل لإجراء تغييرات كبيرة على تجربة استخدام هواتف آيفون، من خلال تحديث نظام التشغيل المرتقب iOS 28، الذي يتوقع أن يقدم إعادة تصميم شاملة لنظام الإشعارات، إلى جانب إضافة مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مساعدها الصوتي Siri AI.

تستعد شركة هونر لإحداث نقلة جديدة في عالم التصوير بالهواتف الذكية، بعدما كشفت تسريبات حديثة عن عملها على تطوير هاتف رائد مزود بثلاث كاميرات خلفية، تبلغ دقة كل منها 200 ميجابكسل، بإجمالي يصل إلى 600 ميجابكسل، في خطوة طموحة قد تضعه في منافسة مباشرة مع أحدث الهواتف الرائدة من سامسونج وآبل.

