أعلنت شركة واتساب، عن توجهها لإضافة خدمة جديدة تتيح للمستخدمين شراء وتثبيت شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM المخصصة للسفر مباشرة من داخل التطبيق، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى الإنترنت أثناء السفر إلى الخارج، دون الحاجة إلى زيارة مواقع إلكترونية أو تحميل تطبيقات منفصلة للحصول على باقات بيانات الهاتف المحمول.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لإحدى أبرز التحديات التي تواجه المسافرين دوليا، والمتمثلة في الحفاظ على اتصال مستقر بالإنترنت، سواء من خلال شراء شريحة اتصال محلية أو اختيار باقة بيانات مناسبة.

ورغم أن شرائح eSIM الإلكترونية ساهمت في تبسيط عملية الاتصال بالإنترنت خارج البلاد، فإن اختيار مزود الخدمة المناسب وتحديد الباقة المطلوبة وإعدادها على الهاتف لا يزال يتطلب عدة خطوات.

شراكات مع شركات اتصالات لتوفير الخدمة



تعمل واتساب على تطوير الخدمة بالتعاون مع عدد من شركات الاتصالات ومزودي شرائح eSIM في الولايات المتحدة، بهدف إتاحة إمكانية شراء الشريحة الإلكترونية وتثبيتها من خلال خطوات بسيطة داخل التطبيق.

وبموجب الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من إتمام عملية الشراء والتثبيت دون مغادرة واتساب، مع الاحتفاظ بإمكانية استخدام حساباتهم الحالية المرتبطة بأرقام هواتفهم المعتادة، حتى عند الاتصال بالإنترنت من خلال شريحة اتصال مختلفة.

واتساب

وتوفر بعض شركات الاتصالات الأمريكية خدمات شراء شرائح eSIM المخصصة للسفر عبر الهواتف الذكية، إلا أن دمج هذه الإمكانية داخل واتساب قد يمنح المستخدمين تجربة أكثر سهولة، خاصة أن التطبيق يُعد من الخدمات التي يستخدمها كثيرون بصورة يومية.

تفاصيل الأسعار والدول المدعومة لا تزال مجهولة



ورغم الإعلان عن الميزة، لم تكشف واتساب حتى الآن عن أسعار باقات البيانات أو أحجامها، كما لم تحدد الدول التي ستتوفر فيها الخدمة.

ومن المنتظر أن يبدأ طرحها تدريجيا في عدد من الأسواق المختارة خلال الفترة المقبلة، على أن يظهر خيار استخدامها داخل التطبيق بمجرد إتاحته للمستخدمين.

وتظل هناك عوامل أخرى مؤثرة في مدى نجاح الخدمة، أبرزها جودة تغطية الشبكات وسرعات الإنترنت، إلى جانب ضرورة امتلاك هاتف يدعم تقنية eSIM.

كما أن سهولة شراء الشريحة لا تعني بالضرورة الحصول على أفضل عرض من حيث التكلفة أو جودة الاتصال، إذ لا يوجد حتى الآن ما يؤكد أن باقات واتساب ستكون أقل سعرا من شرائح الاتصال المحلية أو الخدمات المنافسة.