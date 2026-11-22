أعلنت شركة ميتا Meta، عن معالجة مجموعة من الثغرات الأمنية في تطبيق واتساب، من بينها ثغرة تؤثر على أجهزة أندرويد، يشتبه في استغلالها ضمن حملات لإرسال رسائل احتيالية، بهدف تعزيز مصداقية عمليات النصب واستهداف المستخدمين.

وكشفت الشركة عن إصلاح ثلاث ثغرات أمنية تؤثر على إصدارات مختلفة من تطبيق واتساب وواتساب للأعمال على أنظمة أندرويد وiOS وأجهزة ماك، مشيرة إلى أن إحدى هذه الثغرات قد تسمح للمهاجمين بالكشف عن عنوان بروتوكول الإنترنت IP الخاص بجهاز الضحية في ظروف محددة.

ثغرة في واتساب أندرويد قد تكشف عنوان IP

تحمل الثغرة الأولى الرقم CVE-2026-23871، وتؤثر على تطبيقي واتساب وواتساب بيزنس لنظام أندرويد قبل الإصدار 2.26.17.4.

وترتبط المشكلة بوجود قصور في التحقق من صحة روابط الردود الخارجية المرتبطة بالإعلانات التي تتيح بدء محادثة عبر واتساب.

وأوضحت الشركة أن استغلال الثغرة كان ممكنا من خلال إرسال ملفات وسائط مستضافة على رابط يتحكم فيه المهاجم، بالتزامن مع عرض رسالة رد معدلة مرتبطة بإعلانات “النقر للانتقال إلى واتساب”، ما قد يؤدي إلى كشف معلومات عنوان IP الخاص بجهاز المستخدم.

ثغرة في واتساب أندرويد

وأشارت الشركة إلى احتمال إساءة استخدام الثغرة بالتزامن مع رسائل مزعجة محددة، موضحة أن اكتشافها جاء خلال جهود تعطيل حملة احتيالية، يُعتقد أن القائمين عليها استخدموا المشكلة لجعل رسائل النصب تبدو أكثر مصداقية.

ولم تكشف الشركة عن حجم النشاط الاحتيالي أو ما إذا كانت محاولات الاستغلال قد حققت أهدافها.

ثغرتان إضافيتان تهددان بيانات المستخدمين

إلى جانب الثغرة الأولى، أعلنت واتساب معالجة ثغرتين أمنيتين أخريين.

تحمل الثغرة الثانية الرقم CVE-2026-102769، وتؤثر على إصدارات أندرويد قبل 2.26.35.74، وترتبط بخلل من نوع حقن SQL، يحدث عندما يضغط المستخدم على رسالة مصممة خصيصا تتعلق بتفاصيل طلب، أرسلت من خلال نسخة غير رسمية من التطبيق.

وقد يؤدي استغلال المشكلة إلى حذف ملفات واتساب المخزنة محليا على الجهاز.

كما يمكن للثغرة، في ظروف معينة عندما يكون المستخدم متصلا بالإنترنت وقت وصول الرسالة الضارة، تسريب معلومة واحدة عبر تحليل توقيت إشعار تسليم الرسالة بعد التسبب في تعطل التطبيق.

ومع ذلك، أكدت الشركة عدم وجود أدلة على استغلال هذه الثغرة في هجمات فعلية.

أما الثغرة الثالثة، فتحمل الرقم CVE-2026-44908، وتتعلق بآلية التحقق من موثوقية الشهادات الأمنية المستخدمة في البنية التحتية للحوسبة السرية الخاصة بخدمة Meta AI.

وقد تسمح هذه المشكلة لمهاجم يمتلك موقعا داخل البنية التحتية لشركة Meta بتجاوز آلية الثقة المعتمدة على عتاد الجهاز، باستخدام شهادة إلكترونية غير موقعة بمفتاح الشركة المصنعة للعتاد.

لكن واتساب أوضحت أن سجلات الشفافية الثنائية المستخدمة في خدمة المعالجة الخاصة بـ واتساب تؤكد أن جميع الشهادات المنشورة مرتبطة بسلسلة الثقة الأمنية الخاصة بالعتاد، ولا توجد أدلة على استغلال الثغرة.

واتساب يطالب المستخدمين بتحديث التطبيقات

دعت الشركة المستخدمين إلى تحديث تطبيقات واتساب وأجهزتهم باستمرار، لضمان الحصول على أحدث الإصلاحات الأمنية وتقليل مخاطر التعرض للهجمات الإلكترونية.

وأكدت استمرار العمل على تعزيز أنظمة الحماية، مع الإشادة بدور الباحثين الأمنيين ومجتمع اكتشاف الثغرات في المساعدة على رصد المشكلات ومعالجتها قبل تحولها إلى تهديدات أوسع نطاقا.