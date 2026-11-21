أعلن تطبيق واتساب، عن زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في المحادثات الجماعية، ليصل إلى 1500 عضو بدلا من 1024 عضوا سابقا، في خطوة تستهدف تطوير تجربة المجموعات وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من المستخدمين للتواصل داخل المحادثة الواحدة.

ويتيح التحديث الجديد لمسؤولي المجموعات إضافة ما يصل إلى 1500 عضو، كما لا تقتصر الزيادة على المحادثات الجماعية التقليدية، بل تشمل أيضا المجموعات التابعة لميزة المجتمعات Communities.

تحديث جديد لمستخدمي أندرويد وآيفون



أصبحت الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي واتساب على نظامي أندرويد وiOS، إلا أن الشركة تطرحها تدريجيا، وهو ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من إضافة العدد الجديد من الأعضاء في الوقت الحالي.

ومن المتوقع وصول التحديث إلى مزيد من الحسابات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عملية التوزيع التدريجي.

واتساب

ميزات جديدة لتطوير المحادثات الجماعية



تأتي زيادة عدد أعضاء المجموعات ضمن سلسلة من التحديثات التي أعلن عنها واتساب مؤخرا لتحسين إدارة المحادثات الجماعية وتنظيم التواصل بين المشاركين.

وتشمل أبرز الإضافات الجديدة:

- الإشارة إلى جميع الأعضاء: من خلال استخدام علامة @all لتنبيه المشاركين في المجموعة برسالة واحدة.

- تحديد مواعيد انتهاء استطلاعات الرأي: بما يسمح لمسؤولي المجموعات بتنظيم التصويت وتحديد موعد لإغلاقه.

- إنشاء مجموعة جديدة من مجموعة موجودة: لتسهيل تكوين مجموعات فرعية تضم أعضاء محددين.

- حالة المجموعة: إتاحة نشر تحديثات الحالة داخل المجموعات.

- تثبيت الرسائل دون مدة زمنية محددة: للاحتفاظ بالرسائل المهمة في مكان واضح أمام المشاركين.

- تحسين إدارة الإشارات والردود: من خلال إضافة فلتر جديد لعرض الإشارات المباشرة والردود داخل المحادثات الجماعية.



واتساب يتيح للأعضاء الجدد الاطلاع على الرسائل السابقة



ومن بين التغييرات الجديدة أيضا، إتاحة مشاركة الرسائل السابقة مع الأعضاء الجدد بعد انضمامهم إلى المجموعة، بدلا من إرسالها إليهم لحظة إضافتهم.

وتساعد هذه الميزة الأعضاء الجدد على الاطلاع على المناقشات والمعلومات السابقة، وفهم سياق المحادثات دون الحاجة إلى مطالبة المشاركين بإعادة إرسال الرسائل المهمة.