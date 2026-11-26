يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة من شأنها جعل المحادثات أكثر تفاعلية ومتعة، إذ يعمل التطبيق على تطوير ملصقات ذكية يمكنها تشغيل الأصوات بمجرد النقر عليها، في خطوة تضيف بعدا صوتيا جديدا إلى تجربة تبادل الملصقات بين المستخدمين.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب إنشاء ملصقات مخصصة انطلاقا من مقاطع الفيديو المحفوظة على هواتفهم، مع إمكانية الاحتفاظ بالصوت الأصلي للمقطع أو إضافة تسجيل صوتي خاص بهم، بما يسمح بتحويل اللحظات والمقاطع الشهيرة المنتشرة على الإنترنت إلى ملصقات صوتية يمكن مشاركتها داخل المحادثات.

وبحسب المعلومات المتاحة، ظهرت الميزة ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.26.41.3 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، حيث تتيح للمستخدمين تجربة شكل جديد من الملصقات يجمع بين الصورة المتحركة والمؤثرات الصوتية.

كيف تعمل ميزة الملصقات الصوتية الجديدة في واتساب؟

تعتمد الميزة على آلية مشابهة لأداة إنشاء الملصقات المتاحة حاليا في واتساب، لكنها تضيف إمكانية إرفاق صوت بالملصق.

ولإنشاء ملصق صوتي، يتعين على المستخدم فتح إحدى المحادثات، ثم الضغط على أيقونة الملصقات واختيار "إنشاء ملصق" Create sticker، وبعد ذلك تحديد مقطع فيديو من معرض الصور على الهاتف، ليقوم التطبيق بتحويله تلقائيا إلى ملصق.

وبعد اختيار الفيديو، ستظهر أيقونة جديدة باسم “الصوت” Sound في القائمة العلوية، وبالضغط عليها ينتقل المستخدم إلى شاشة “إضافة صوت” Add sound، التي توفر عدة خيارات لتخصيص الملصق.

ملصقات واتساب

وتشمل هذه الخيارات الاحتفاظ بالصوت الأصلي الموجود في الفيديو، أو تسجيل رسالة صوتية جديدة، أو إضافة أي مؤثر أو مقطع صوتي مخصص، إلى جانب إمكانية اختيار ملف صوتي محفوظ مسبقا على الهاتف.

وبمجرد الانتهاء من التعديلات، يمكن حفظ الملصق الصوتي وإرساله إلى الأصدقاء ومشاركته مع عدد غير محدود من جهات الاتصال عبر المحادثات.

تحويل المقاطع الشهيرة إلى ملصقات صوتية



من المتوقع أن تمنح الميزة الجديدة المستخدمين مساحة أكبر للإبداع والتفاعل، خصوصا مع انتشار المقاطع المصورة والميمات التي تعتمد على أصوات ومؤثرات شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

متى تصل الميزة الجديدة إلى جميع مستخدمي واتساب؟



لا تزال الملصقات الصوتية في المرحلة التجريبية، وظهرت ضمن تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إليها حاليا، حتى إذا كانوا مشتركين بالفعل في البرنامج التجريبي للتطبيق.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزة الانضمام إلى برنامج اختبار واتساب التجريبي عبر متجر جوجل بلاي، مع مراعاة أن ظهور التحديث لا يضمن إتاحة الخاصية لجميع المختبرين في الوقت نفسه.

ولم تعلن شركة واتساب حتى الآن موعدا رسميا لطرح الملصقات الصوتية لجميع المستخدمين، كما لم تؤكد موعد وصولها إلى أجهزة آيفون.