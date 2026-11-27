شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على عدد من المناطق والبلدات في جنوب لبنان، مستهدفاً بلدة القنطرة، والمنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وأطراف بلدة كفرتبنيت، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة والغندورية، في إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي واتساع رقعة الاعتداءات الجوية.

وفي تطور ميداني متصل، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي سهل مرجعيون بالقذائف، بالتزامن مع تنفيذ قواته عملية تمشيط كثيفة جداً انطلاقاً من بلدة الخيام باتجاه سهل مرجعيون.

وترافق عملية التمشيط مع سماع دوي إطلاق نار متواصل في المنطقة، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية والقصف المدفعي، ما يعكس تصاعد التوتر الميداني في القطاع الحدودي الجنوبي.

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ أمس، حيث تتواصل الضربات الجوية بوتيرة كثيفة، مستهدفة عدداً من البلدات والمناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي والتحركات العسكرية الإسرائيلية.