حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن ظاهرة "إل نينيو" أدت إلى إدراج كل من منطقة جنوب أفريقيا و"الممر الجاف" في أمريكا الوسطى ضمن قائمة بؤر الجوع الساخنة.

وذكر برنامج الأغذية ومنظمة الفاو، في بيان مشترك لهما، اليوم /الجمعة/، أنه من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في هاتين المنطقتين بشكل كبير في الفترة ما بين ديسمبر 2026 ومايو 2027.

كما أشارت الوكالتان، في أحدث تقرير لهما حول بؤر الجوع الساخنة، إلى وجود خطر حدوث مجاعة في أجزاء من السودان وجنوب السودان.

وضم التقرير، الذي يصدر مرتين سنويا من خلال "الشبكة العالمية لمواجهة الأزمات الغذائية"، 16 بؤرة ساخنة، ارتفاعا من 13 بؤرة في يونيو الماضي.

وأفاد التقرير بأن ظاهرة "إل نينيو" عامل رئيسي وراء ثلاث من البؤر الأربع المضافة حديثا إلى القائمة، وهي: جنوب أفريقيا (إسواتيني وملاوي وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي)، و"الممر الجاف" في أمريكا الوسطى، وشمال شرق أوغندا، كما أدرجت تشاد في القائمة نتيجة لاستمرار التداعيات الناجمة عن الصراع في السودان المجاور.

وقال البيان إن ظاهرة "إل نينيو" تزداد قوة، وقد تصبح واحدة من أشد الظواهر المسجلة على الإطلاق، ففي جنوب أفريقيا تهدد الظروف الأكثر جفافا وحرارة عمليات الزراعة والأنشطة الزراعية والمحاصيل المستقبلية، ومن المتوقع أن يواجه ما يصل إلى 3 ملايين شخص في زيمبابوي، و2.6 مليون في ملاوي، و1.8 مليون في موزمبيق، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة وحتى مارس 2027.

أما في "الممر الجاف" في أمريكا الوسطى، فقد كان موسم المحاصيل الأول لعام 2026، هو الأكثر جفافا منذ أربعة عقود، حيث تجاوزت خسائر المحاصيل 75 بالمائة في العديد من المناطق، ومع نفاد مخزونات الغذاء قد يبدأ "موسم العجاف" لعام 2027 في وقت أبكر من المعتاد، وفي جواتيمالا وحدها من المتوقع أن يواجه 3.2 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة ما بين أكتوبر 2026 وفبراير 2027.

وأكد برنامج الأغذية ومنظمة الفاو أن اتخاذ إجراءات استباقية قبل تفاقم آثار ظاهرة "إل نينيو" يمكن أن يمنع وقوع أضرار جسيمة للمحاصيل والثروة الحيوانية ومصادر الدخل، وتهدف خطة العمل الاستباقية المشتركة بين منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة "إل نينيو" إلى توفير الحماية لـ 9 ملايين شخص في 22 دولة.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال النزاع والعنف المسلح من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 من أصل 16 بؤرة ساخنة، بما في ذلك البؤر الخمس الأكثر إثارة للقلق وهي السودان وجنوب السودان والصومال وأجزاء من نيجيريا واليمن، وقد أشارت أحدث التحليلات في أربع من هذه البؤر الخمس إلى وجود أشخاص يواجهون "الكارثة" وهي المرحلة الأشد حدة وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتي تتسم بانتشار المجاعة والوفيات.

وعلى الرغم من أن تلك البؤر الخمس الأكثر إثارة للقلق مدرجة ضمن هذا المستوى منذ عام 2022، إلا أن تمويل المساعدات الإنسانية الموجهة للأمن الغذائي والتغذية في هذه المناطق انخفض بنسبة 62 بالمائة، من 5.1 مليار دولار في عام 2022 إلى 2 مليار دولار في عام 2025.

وهناك أربع بؤر ساخنة أخرى تصنف ضمن المناطق ذات "مستوى القلق المرتفع جدا" وهي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وفلسطين، وفي حين بدأ الأمن الغذائي في قطاع غزة في التحسن عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن هذه المكاسب تظل هشة، ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الضفة الغربية.

وتدعو منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في جميع البؤر الساخنة، مع ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

وقال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو، "تزداد ظاهرة (إل نينيو) حدة، مما يهدد المحاصيل والإنتاج الزراعي في مناطق تعاني أصلا من الهشاشة، ويزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومع ذلك فإن أسوأ السيناريوهات ليست حتمية، إذ تعد المساعدات الزراعية المنقذة للحياة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي جزءا جوهريا من الاستجابة متعددة القطاعات للأوضاع المذكورة في هذا التقرير".

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرج، "إن إنهاء الصراعات وتوفير الموارد الكاملة لفرقنا الميدانية، وضمان وصولها الآمن إلى المجتمعات الضعيفة، يتطلب تضافرا للجهود، إن القضية هنا لا تتعلق بالقدرة التشغيلية، بل بمدى امتلاك قادة العالم للشجاعة السياسية اللازمة لاتخاذ إجراءات حاسمة".