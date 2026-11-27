تستعد شركة آبل لإحداث تغييرات كبيرة في تصميم هواتفها الذكية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على إطلاق أول هاتف آيفون، إذ تشير التسريبات إلى أن الشركة تعمل على تطوير هاتفي iPhone 20 Pro وiPhone 20 Pro Max، المتوقع طرحهما في سبتمبر 2027، بتصميم جديد كليا ومواصفات تقنية متقدمة.

ورغم عدم إعلان آبل رسميا عن أسماء الهاتفين، تشير تقارير إلى احتمال تخطي اسم iPhone 19 والانتقال مباشرة إلى iPhone 20، على غرار ما فعلته الشركة عام 2017 عندما تجاوزت تسمية iPhone 9 وأطلقت iPhone X احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق الهاتف.

ومع ذلك، لا تزال تسمية iPhone 19 مطروحة في بعض التسريبات، ما يجعل الاسم النهائي غير محسوم حتى الآن.

تصميم رباعي الانحناءات وشاشة شبه بلا حواف



يتوقع أن يأتي الهاتفان بتصميم زجاجي جديد تنحني فيه الواجهة الأمامية بسلاسة من الجوانب الأربعة، مع ظهر زجاجي وإطار معدني، بما يمنحهما مظهرا شبه خال من الحواف.

وتشير العينات المسربة إلى أن سماكة الحواف قد تبلغ نحو ملليمتر واحد، مع زوايا مستديرة وحدود سوداء بالغة النحافة.

وتختبر آبل، وفقا للتقارير، أربع نماذج أولية، اثنان منها بشاشات منحنية وأخرى مسطحة كخيار بديل.

ومن المتوقع استخدام لوحة OLED مخصصة من سامسونج، مع احتمال الاستغناء عن طبقة الاستقطاب لتقليل سماكة الشاشة، بينما تعمل آبل على معالجة مشكلة انخفاض السطوع عند الحواف المنحنية.

iPhone

ومن المتوقع أن يبلغ قياس شاشة iPhone 20 Pro نحو 6.41 بوصة بدقة 2686 × 1236 بكسل، فيما قد تصل شاشة Pro Max إلى 6.96 بوصة بدقة 2912 × 1340 بكسل، بكثافة تقارب 460 بكسل لكل بوصة في الطرازين. وتظل هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير.

الكاميرا الأمامية والأزرار



لا تزال التسريبات متضاربة بشأن الكاميرا الأمامية وتقنية Face ID، إذ تشير بعض التقارير إلى إمكانية دمجهما أسفل الشاشة، بينما تتحدث أخرى عن فتحة دائرية أو استمرار الجزيرة الديناميكية بحجم أصغر.

وتظهر عينات الزجاج الأخيرة تصميما يتضمن فتحة تجمع بين شكل الحبة والدائرة، ما يرجح استمرار الجزيرة الديناميكية، على الأقل في النماذج قيد الاختبار.

كما يتوقع أن تستبدل آبل الأزرار التقليدية، بما فيها أزرار الصوت والزر الجانبي وزري الإجراءات والتحكم بالكاميرا، بأزرار صلبة تعمل عبر مستشعرات الضغط ومحركات الاهتزاز، دون أجزاء ميكانيكية متحركة.

معالج متطور وكاميرا بدقة 200 ميجابكسل



على مستوى الأداء، يرجح تزويد الهاتفين بمعالج A21 Pro، المصنوع بتقنية الجيل الثاني من دقة التصنيع البالغة 2 نانومتر، مع احتمال استخدام ذاكرة مكدسة.

أما الكاميرا الرئيسية، فقد تعتمد مستشعرا متطورا من تصميم آبل بتقنية LOFIC، يوفر نطاقا ديناميكيا يصل إلى 20 وقفة، بينما تشير شائعة أخرى إلى دقة تبلغ 200 ميجابكسل.

ومن المنتظر أيضا استخدام بطاريات بخلايا الأنود السيليكوني، بهدف توفير سعة أكبر ضمن المساحة نفسها، دون الكشف حتى الآن عن السعة الفعلية. كما قد يحصل الهاتفان على الجيل الثالث من مودم الاتصالات المطور داخليا من آبل.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة



تشير التوقعات إلى الكشف عن الهاتفين في سبتمبر 2027، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن الأسعار حتى الآن. وللمقارنة، بدأ سعر iPhone 18 Pro في الولايات المتحدة من 1199 دولارا لنسخة 256 جيجابايت، مقابل 1299 دولارا لطراز Pro Max بالسعة نفسها.

وقد تواجه آبل ضغوطا إضافية لرفع الأسعار، في ظل تقارير تفيد بزيادة تكلفة حصولها على ذاكرة الوصول العشوائي من سامسونج بنحو 33% اعتبارا من الربع الأول من 2027.

وبينما لا تزال معظم المواصفات المتداولة في إطار التسريبات والاختبارات الأولية، يبدو أن آبل تستهدف تقديم نقلة تصميمية وتقنية لافتة في إصدار الذكرى العشرين، مع بقاء التفاصيل النهائية رهنا بالإعلان الرسمي.