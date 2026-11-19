تستعد شركة آبل، لإجراء تغييرات كبيرة على تصميم هواتف آيفون الاحترافية، مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف iPhone 20 Pro المرتقب قد يشهد عودة الإطار المصنوع من التيتانيوم، إلى جانب اعتماد تصميم أكثر انحناء يختلف عن الأجيال الحالية.

وبحسب معلومات نشرها المسرب المعروف باسم "Fixed Focus Digital"، عبر منصة ويبو، تعمل آبل خلال المراحل الهندسية الأولية على اختبار هياكل من التيتانيوم بتصميم أكثر استدارة، مع وجود تشابه في الملامح العامة مع هاتف آيفون إير، لكن بانحناءات أكثر وضوحا.

عودة التيتانيوم بعد غياب جيلين



إذا صحت هذه التسريبات، فستكون هذه الخطوة بمثابة عودة إلى التيتانيوم في سلسلة Pro، بعدما استخدمت آبل هذه المادة في هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 16 Pro، قبل أن تنتقل إلى هيكل موحد من الألومنيوم مع سلسلة iPhone 17 Pro عام 2025.

وكانت آبل قد بررت اعتماد الألومنيوم بقدرته الأفضل على توصيل الحرارة، بالتزامن مع تقديم نظام غرفة تبخير لتحسين تبديد الحرارة والحفاظ على الأداء لفترات أطول.

ورغم الإشادة بالتصميم الجديد بسبب خفة الوزن وتحسين كفاءة التبريد، فإن بعض المستخدمين أبدوا تفضيلهم للمظهر والإحساس الفاخر للتيتانيوم، إلى جانب مقاومته الأفضل للتلف.

آيفون

ومع ذلك، لا تزال الاختبارات الحالية مرتبطة بأجهزة هندسية أولية، ما يعني أن اعتماد التيتانيوم في النسخة النهائية لم يحسم بعد.

زجاج منحني من الجهات الأربع وإطار معدني نحيف



لا تقتصر التغييرات المحتملة على مادة الهيكل، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل تعمل على تصميم يجمع بين الزجاج المنحني من الأمام والخلف وإطار معدني ضيق، مع امتداد الانحناءات إلى الجوانب الأربعة للهاتف.

ويتوافق هذا التوجه مع تقارير سابقة تحدثت عن رغبة آبل في دمج الزجاج الأمامي والخلفي مع جوانب الجهاز حول شريط معدني رفيع، في تصميم قد يمثل أكبر تغيير في هواتف Pro منذ إطلاق iPhone X.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة اختبرت هذا التصميم لعدة سنوات، مع تقليل درجة الانحناء مقارنة بالنماذج الأولية السابقة، للوصول إلى توازن بين المظهر الجمالي وسهولة الاستخدام.

ومن المتوقع أن يبلغ سمك الحواف نحو 1 ملم في بعض النماذج، بحيث تبدو الشاشة شبه خالية من الحواف عند النظر إليها من الأمام.

شاشات أكبر وكاميرا ومعالج من الجيل الجديد

على مستوى الشاشة، تشير تسريبات أخرى إلى احتمال زيادة حجم شاشتي الإصدارين الاحترافيين، لتصل إلى 6.41 بوصة في iPhone 20 Pro، و6.96 بوصة في إصدار Pro Max، مع اعتماد تصميم منحني من الجهات الأربع.

كما تشير المعلومات المتداولة إلى تطوير الكاميرا الرئيسية باستخدام مستشعر يعتمد على دوائر منطقية مصنعة بتقنية 17 نانومتر، وهو ما قد يساهم في تسريع قراءة البيانات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

أما المعالج، فمن المتوقع أن يحمل اسم A21 Pro، ويعتمد على تقنية التصنيع المحسنة بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC، المعروفة باسم N2P.

وتشير التسريبات أيضا إلى احتمال استغناء آبل عن زر الإجراءات في التصميم الجديد، لكن لا تزال هذه التفاصيل غير مؤكدة.

آيفون الذكرى العشرين.. إطلاق مرتقب في 2027



من المتوقع أن تكشف آبل عن هواتف الذكرى العشرين لآيفون خلال خريف عام 2027، وسط توقعات بأن تمثل هذه الإصدارات نقطة تحول في تصميم السلسلة.

ورغم تداول اسم iPhone 20 Pro في التسريبات، فإن آبل لم تؤكد حتى الآن الاسم التجاري الذي ستعتمده، كما أن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتصميم والمواصفات لا تزال في مرحلة التطوير والاختبار.