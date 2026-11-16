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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتخلى عن التصميم الزجاجي الكامل.. منتجات جديدة تسرق الأضواء من آيفون 20 برو

هاتف آيفون 20 برو
هاتف آيفون 20 برو
احمد الشريف

كشف تقرير تقني حديث نشره موقع "PhoneArena" أن هاتف آيفون 20 برو (iPhone 20 Pro) المرتقب العام المقبل قد يكون الإصدار الأقل إثارة للاهتمام ضمن احتفالات شركة أبل بالذكرى العشرين لإطلاق هواتف آيفون، بعد تراجعها عن خطة التصميم الثوري للشاشة.

أبل تتراجع عن شاشة آيفون 20 برو الكاملة

أوضح التقرير أن شركة أبل كانت تخطط لتزويد طرازات آيفون 20 برو بشاشات زجاجية بالكامل دون وجود الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)، وهي المنطقة السوداء أعلى الشاشة لعرض التنبيهات، ودون ثقب للكاميرا أو أي حواف محيطة.

وأشار الموقع إلى أن المعلومات الواردة مؤخراً تؤكد إلغاء هذا التصميم الطموح، حيث سيكتفي الهاتف الجديد بالحصول على حواف منحنية مع تقليص طفيف في سمك الإطارات المحيطة بالشاشة، مع الإبقاء على نفس فتحات الشاشة التقليدية دون تغيير جذري.

منتجات أبل الجديدة تسرق الأضواء في 2027

رجح التقرير أن تخطف أربعة منتجات أخرى من أبل الأضواء من آيفون 20 برو خلال عام 2027، يأتي في مقدمتها الجيل الثاني من الهاتف القابل للطي (iPhone Duo 2)، والذي تسعى الشركة من خلاله لمعالجة مشاكل الكسر المفاجئ التي ظهرت في الجيل الأول عقب طرحه هذا العام.

وتستعد أبل أيضاً لدخول سوق جديد كلياً عبر إطلاق نظاراتها الذكية لمنافسة نظارات "ميتا راي بان" ونظارات سامسونج، بالإضافة إلى تطوير سماعات أذن لاسلكية (AirPods) مزودة بكاميرات مدمجة تعمل كبديل عملي للنظارات الذكية.

ولفت التقرير كذلك إلى هاتف (iPhone Air 2) فائق النحافة، والذي قد يحظى بفرصة نجاح قوية إذا قدم مواصفات تقترب من الهواتف التقليدية دون الاعتماد على كاميرا التقريب البصري (Telephoto)، التي أظهرت مبيعات الهواتف القابلة للطي عدم اهتمام شريحة كبيرة من المستخدمين بها.

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