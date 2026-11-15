لغز الأيقونة الزرقاء في هواتف «آيفون».. هل هي علامة اختراق؟

يثير ظهور أيقونة دائرية زرقاء بجوار الساعة أعلى شاشة آيفون تتوسطها ثلاثة خطوط عمودية وسهمان متجهان للخارج موجة من التساؤلات والقلق لدى الكثير من المستخدمين، وسط مخاوف من تعرض هواتفهم للتجسس أو الاختراق وتعد هذه العلامة آمنة تماماً ولا تشير إلى أي اختراق أمني أو عطل فني؛ بل هي ببساطة مؤشر على تفعيل ميزة في الخلفية.

وتُعد هذه الميزة جزءاً من حزمة «تسهيلات الاستخدام» التي توفرها شركة «أبل»، حيث تمنحك القدرة على إدارة هاتفك بالكامل عبر الأوامر الصوتية دون لمس الشاشة، مثل فتح التطبيقات، وضبط مستوى الصوت، والتقاط صور للشاشة. ومع التطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأداة أكثر دقة وسرعة في فهم الأوامر وتنفيذها بسلاسة.



لماذا تظهر فجأة دون تدخل منك؟

في كثير من الأحيان، تُفعّل هذه الخاصية عن طريق الخطأ نتيجة الضغط المطول غير المقصود على الزر الجانبي للهاتف، خاصة إذا كان مضبوطاً لتشغيل الأوامر الصوتية بدلاً من المساعد الذكي «سيري» (Siri).

كيف تُخفي الدائرة الزرقاء في خطوات بسيطة؟

إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الميزة وترغب في إزالة الأيقونة من شريط الحالة

وتوفير طاقة البطارية، يمكنك تعطيلها بسهولة عبر الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

2. انتقل إلى قسم «تسهيلات الاستخدام» (Accessibility).

3. اختر «التحكم الصوتي» (Voice Control)، ثم قم بإيقاف تشغيل المفتاح الخاص بها.

كما يمكنك إيقاف استماع الهاتف مؤقتاً بمجرد نطق عبارة «Stop Listening». ولمنع تشغيلها مستقبلاً بالخطأ، توجّه إلى إعدادات «الزر الجانبي» داخل قسم تسهيلات الاستخدام، واضبط خيار الضغط المطول على «Siri» أو «إيقاف»