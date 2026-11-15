محمود فتح الله: أسباب رحيل العميد شخصية ومستحيل يكون صلاح وراء إقالته والكان أكبر تحدي لـ علي ماهر| حوار

تحدث محمود فتح الله، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، في حوار خاص لموقع “صدى البلد” عن التغييرات الفنية الأخيرة في منتخب مصر، ورحيل حسام حسن عن القيادة الفنية، وتولي علي ماهر المسؤولية خلفًا له، كما كشف رأيه في الجدل المثار حول علاقة محمد صلاح بقرار إقالة المدير الفني السابق.

وأكد فتح الله أن رحيل حسام حسن لا يقلل من الفترة المميزة التي قدمها مع المنتخب، مشيرًا إلى أن الأسباب الشخصية كان لها النصيب الأكبر في قرار الرحيل، بينما استبعد تمامًا أن يكون لمحمد صلاح دور في إقالة المدير الفني.

هل ترى أن رحيل حسام حسن كان لأسباب فنية؟

أعتقد أن نحو 70% من أسباب الرحيل تتعلق بأمور شخصية وخلافات خارج الإطار الفني، وهي النسبة الأكبر، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الخلافات التي حدثت مع محمد صلاح ومحمد الشناوي خلال الفترة الأخيرة، فهي أمور يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم المشهد بالكامل.

ورحيل حسام حسن لا يمنع أنه قدم فترة مميزة مع المنتخب، ونشكره بالتأكيد على ما قدمه خلال تجربته.

هل تعتقد أن محمد صلاح كان سببًا في رحيل حسام حسن؟

مستحيل أن يكون محمد صلاح سببًا في رحيل المدير الفني. صلاح قائد المنتخب ولاعب كبير جدًا وأسطورة، ومن الطبيعي أن تكون له صلاحيات ومساحة داخل الفريق، لكن أعتقد أن هذه الصلاحيات بعيدة تمامًا عن فكرة تعيين مدرب أو رحيله، فمن المستحيل أن يكون للاعب دور في اتخاذ مثل هذه القرارات.

كيف ترى تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر؟

في ظل الاستقرار على مدرب وطني خلال هذه المرحلة، فأعتقد أن علي ماهر من أبرز المدربين القادرين على قيادة المنتخب في هذا التوقيت، هو مدرب يمتلك الاستمرارية، وقدم عملًا جيدًا مع الأندية على مدار 6 أو 7 سنوات، فلماذا لا يحصل على الفرصة؟

هناك منتخبات كثيرة تمنح الثقة لمدربين وطنيين، وعلي ماهر مدرب يستحق الثقة، وبالتأكيد سنكون جميعًا خلفه وندعمه في مهمته الجديدة.

كيف تتوقع علاقة محمد صلاح بالجهاز الفني الجديد؟

محمد صلاح لاعب كبير وناضج، وأعتقد أن علاقته بالجهاز الفني الجديد ستكون مستقرة، فهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأثق في أنه سيكون على قدرها.

وجود صلاح واللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة سيساعد على توفير الهدوء داخل المنتخب، كما أن صلاح يرغب في النجاح وتحقيق بطولة مع منتخب مصر، ولذلك أتوقع أن يقدم دعمًا كبيرًا للجهاز الفني الجديد ويساعده على أداء مهمته.

ما أبرز التحديات التي تنتظر علي ماهر مع المنتخب؟

النتائج ستكون العامل الأهم في تقييم التجربة، وبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة تمثل أحد أبرز التحديات التي تنتظر علي ماهر وجهازه الفني.

التصفيات أيضًا ستكون مهمة، وتحقيق نتائج إيجابية، مثل الفوز على مالاوي خارج الأرض وأنجولا خارج الأرض، سيمنح الجهاز الفني الثقة ويساعده على العمل في أجواء أفضل، لكن بالتأكيد هناك تحديات كثيرة ستكون في انتظار المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ما رسالتك للجهاز الفني الجديد؟

أتمنى التوفيق لعلي ماهر وجهازه الفني ومنتخب مصر. أي شخص يتولى مسؤولية قيادة المنتخب سنكون خلفه وندعمه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمدربين وطنيين.

دعمنا حسام حسن خلال الفترة الماضية، والآن جاء الدور لمساندة علي ماهر، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته مع منتخب مصر.