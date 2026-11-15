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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: 25.6 مليار جنيه استثمارات موجهة لدعم التعليم العالي بسيناء ومدن القناة

التعليم الجامعي
التعليم الجامعي
كتب محمود مطاوع

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة في دفع جهود التنمية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء ومدن القناة، وما توليه من اهتمام بتعزيز مقومات التنمية البشرية والعمرانية والاقتصادية بهذه المناطق، حيث يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات القومية، بدعم ورعاية من القيادة السياسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.

وفي إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بسيناء ومدن القناة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب مواصلة التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، وتطوير المعامل وورش التدريب، بما يعزز الإمكانات التعليمية والبحثية ويرفع قدرتها على مواكبة متطلبات التنمية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تمثل الجامعات القائمة بإقليم سيناء ومدن القناة ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية، ليس فقط من خلال إتاحة فرص التعليم الجامعي وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وإنما أيضًا عبر تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، والمشاركة في الأنشطة والمشروعات التنموية، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها هذه المناطق.

مجلس الوزراء التعليم العالي شبه جزيرة سيناء التعليم الجامعي

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