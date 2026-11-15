من دكة كونيا سبور إلى صراع الكبار في مصر.. هل يكتب مصطفى محمد نهاية رحلته الأوروبية؟

لم يعد مستقبل مصطفى محمد مع كونيا سبور التركي محسومًا بالصورة التي كان يتمناها المهاجم الدولي عندما قرر خوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعدما تحولت بدايته مع الفريق إلى محطة صعبة في مسيرته الاحترافية في ظل قلة المشاركات وعدم قدرته حتى الآن على فرض نفسه ضمن الخيارات الأساسية للجهاز الفني وهو ما فتح الباب أمام احتمالات جديدة قد تعيد اللاعب إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وباتت فكرة عودة مصطفى محمد إلى الملاعب المصرية مطروحة بقوة بعدما دخل بيراميدز دائرة المهتمين بالحصول على خدماته مستهدفًا استغلال وضع اللاعب الحالي في تركيا من أجل تدعيم خطه الهجومي بصفقة تمتلك خبرات كبيرة سواء على مستوى المنافسات المحلية أو الاحتراف الأوروبي في وقت يبحث فيه المهاجم عن فرصة جديدة تعيد إليه الثقة واستمرارية المشاركة.

ولا تبدو عودة مهاجم منتخب مصر مجرد خطوة انتقالية عادية لكنها قد تمثل نقطة تحول في مسيرته خاصة أن اللاعب انتقل إلى أوروبا بطموحات كبيرة ونجح بالفعل في خوض تجارب مختلفة بالدوريين التركي والفرنسي قبل أن يجد نفسه أمام تحدٍ جديد يتعلق باستعادة مكانته الأساسية والحفاظ على وجوده ضمن حسابات المنتخب الوطني.

بيراميدز يتحرك لاستغلال موقف مصطفى محمد

دخلت إدارة بيراميدز سباق التعاقد مع مصطفى محمد بعدما أبدت اهتمامًا بالحصول على خدماته خلال يناير المقبل من خلال استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر في محاولة لتوفير إضافة هجومية قوية للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وتستند تحركات النادي السماوي إلى امتلاك مصطفى محمد مواصفات المهاجم القادر على تقديم حلول مختلفة في الثلث الأخير من الملعب بفضل قوته البدنية وقدرته على التعامل مع الكرات الهوائية والتحرك داخل منطقة الجزاء إلى جانب خبرته في التعامل مع الضغوط والمباريات الكبرى.

وتشير المعطيات المرتبطة بالصفقة إلى أن اللاعب لا يرفض فكرة العودة إلى الدوري المصري حيث طلب من الوسيط المكلف بالمفاوضات تقديم عرض رسمي من بيراميدز تمهيدًا لدراسته وتحديد موقفه النهائي وهو ما يمنح النادي السماوي فرصة للدخول بقوة في المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة.

ويراهن بيراميدز على أن الإعارة لمدة نصف موسم قد تكون صيغة مناسبة لجميع الأطراف إذ يحصل النادي على مهاجم يمتلك خبرات كبيرة دون الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل بينما يمنح اللاعب نفسه فرصة لاستعادة مستواه والمشاركة بصورة منتظمة في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع كونيا سبور.

أرقام كونيا سبور تضع المهاجم أمام تحدي استعادة الثقة

تكمن المشكلة الأساسية في تجربة مصطفى محمد الحالية في غياب الاستمرارية بعدما ابتعد عن المشاركة المنتظمة وهو ما انعكس على مردوده التهديفي منذ بداية الموسم رغم امتلاكه خبرات سابقة في الدوري التركي وقدرته على التعامل مع طبيعة المنافسة هناك.

وشارك المهاجم المصري في 8 مباريات بالدوري التركي خلال الموسم الحالي بإجمالي 212 دقيقة دون أن ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة أهداف وهي أرقام تعكس صعوبة حصوله على الفرصة الكافية لإظهار إمكاناته وتزيد من أهمية البحث عن وجهة تمنحه دورًا أكبر داخل الملعب.

الإحصاءات والمسيرة الاحترافية والقيمة السوقية

وتضع هذه البداية اللاعب أمام معادلة صعبة فاستمراره في تركيا قد يمنحه فرصة لإثبات قدرته على تغيير وضعه داخل الفريق لكنه في المقابل يحتاج إلى المشاركة بصورة منتظمة حتى لا يخسر المزيد من الوقت خصوصًا أن مركز المهاجم الصريح يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والتواجد المستمر داخل منطقة الجزاء.

ومن هنا تبدو العودة إلى الدوري المصري خيارًا قابلًا للدراسة ليس باعتبارها تراجعًا في مسيرة اللاعب الاحترافية وإنما محاولة لإعادة ترتيب أوراقه واستعادة مستواه الذي ظهر به خلال محطاته السابقة سواء مع الزمالك أو غلطة سراي أو نانت.

الزمالك والأهلي.. حسابات معقدة تحيط بقرار العودة

لا تتوقف حسابات مصطفى محمد عند عرض بيراميدز المحتمل إذ يرتبط اسم المهاجم الدولي بالعودة إلى الزمالك النادي الذي شهد انطلاقته الحقيقية نحو الاحتراف الأوروبي وقدم معه مستويات ساهمت في انتقاله إلى الدوري التركي قبل أن يخوض تجارب خارجية متعددة.

ويمثل الزمالك بالنسبة للاعب محطة خاصة على مستوى المسيرة الكروية لكن عودته إلى القلعة البيضاء لا ترتبط بالرغبة وحدها وإنما تتوقف على قدرة النادي على توفير الظروف المناسبة لإتمام الصفقة إلى جانب موقفه المالي والإداري من التعاقدات الجديدة.

في المقابل ارتبط اسم مصطفى محمد أيضًا باهتمام الأهلي بالتعاقد معه وهو ما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى المشهد ويجعل بيراميدز أمام منافسة محتملة للحصول على خدمات مهاجم يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب المصرية والأوروبية.

لكن دخول بيراميدز على خط المفاوضات يفتح احتمالًا مختلفًا يتمثل في انتقال اللاعب إلى مشروع كروي ينافس بقوة على البطولات المحلية والقارية ويمنحه فرصة المشاركة بصورة منتظمة دون الارتباط بالعودة إلى أحد نادييه السابقين.

وتبقى نقطة الاختلاف الأساسية بين الخيارات المطروحة مرتبطة بطبيعة الدور الذي سيحصل عليه مصطفى محمد ومدى قدرة النادي الذي سينتقل إليه على توفير البيئة المناسبة لاستعادة مستواه بعيدًا عن مجرد اسم الفريق أو حجم المنافسة على الصفقة.

هل تكون العودة إلى مصر بوابة مصطفى محمد للمنتخب؟

يمنح ملف منتخب مصر أهمية إضافية لمستقبل مصطفى محمد بعدما ابتعد المهاجم عن الحسابات الأخيرة في ظل تراجع مشاركاته وعدم ظهوره بالمستوى الذي اعتاد تقديمه خلال فترات سابقة من مسيرته.

ومع تولي علي ماهر المسؤولية الفنية لمنتخب مصر تبدو المنافسة على المراكز الهجومية مفتوحة أمام اللاعبين الذين يستطيعون تقديم مستويات قوية مع أنديتهم وهو ما يضع مصطفى محمد أمام ضرورة استعادة حضوره التهديفي إذا أراد العودة إلى حسابات المنتخب.

ولا يضمن الانتقال إلى بيراميدز أو أي نادٍ مصري آخر عودة اللاعب تلقائيًا إلى صفوف الفراعنة لكنه قد يوفر له فرصة مهمة لاستعادة إيقاع المباريات خصوصًا إذا حصل على دور أساسي ونجح في تسجيل الأهداف بصورة منتظمة.

كما أن المشاركة في الدوري المصري ستضعه تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب بصورة مستمرة وتمنحه فرصة إثبات قدرته على المنافسة مع بقية المهاجمين بدلًا من استمرار ابتعاده عن المباريات في تجربته التركية.