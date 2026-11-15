امتيازات بالجملة للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية .. تعرفي عليها

منح قانون الخدمة المدنية، المرأة العاملة العديد من التسهيلات والمزايا وذلك لتخفيف العبء والضغوطات الواقعة عليها.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة امتيازات للمرأة العاملة، والتي تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية.

حظر التمييز بين الموظفين

وحظر القانون التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر.

وفيما يلي نستعرض أبرز امتيازات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية:

1- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

2- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.

3- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

5- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

6- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها.

7- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج.

4 أشهر إجازة وضع

كما تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.