قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود فتح الله: أسباب رحيل العميد شخصية ومستحيل يكون صلاح وراء إقالته والكان أكبر تحدي لـ علي ماهر| حوار
زاهي حواس يقدّم محاضرة كبرى بحضور 1000 مشارك ضمن فعاليات مؤتمر تكنولوجيا المتاحف بالصين .. صور
من دكة كونيا سبور إلى صراع الكبار في مصر.. هل يكتب مصطفى محمد نهاية رحلته الأوروبية؟
قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر
ريمونتادا مثيرة..مصر تهزم إيطاليا وتتأهل لربع نهائي رجال بكأس العالم لسلاح السيف
اتبهدلنا من بعدك يا ميسي إنت ورونالدو.. أول مباراة لـ التانجو والبرتغال بعد اعتزال الدون والبرغوث
طاقم تحكيم مصري لمواجهة ناميبيا والكاميرون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
امتيازات بالجملة للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية .. تعرفي عليها
لا عودة للمفتشين حاليا.. إيران تصعّد انتقاداتها ضد وكالة الطاقة الذرية
فاروق فلوكس: تعبت وشقيت وجاء التكريم ليكلل مشواري.. و"سمعتي باظت بسبب الراقصة والسياسي"| حوار
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة
إسرائيل تستعد لزلزال مدمر في 2027.. آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين في التقديرات المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

امتيازات بالجملة للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية .. تعرفي عليها

مرأة عاملة
مرأة عاملة
أميرة خلف

منح قانون الخدمة المدنية، المرأة العاملة العديد من التسهيلات والمزايا وذلك لتخفيف العبء والضغوطات الواقعة عليها. 

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة امتيازات للمرأة العاملة، والتي تهتم بحقوق المرأة فى الوظائف الحكومية.

حظر التمييز بين الموظفين

وحظر القانون التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر.

وفيما يلي نستعرض أبرز امتيازات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية:

1- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.

2- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.

3- تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها طفلها وحتى بلوغه العامين.

4- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

5- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر في المرة الواحدة.

6- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وأن توفى مولودها.

7- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناءا على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج.

4 أشهر إجازة وضع 

كما تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

موظفة الخدمة المدنية اجازة قانون الخدمة المدنية قانون المرأة العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

الرأس الأخضر تنتخب رئيسها .. نيفيس يسعى لولاية ثانية وروزا تطمح لأن تصبح أول رئيسة للبلاد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

برايان بيدفورد: نتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها بنهاية اليوم الأحد

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد