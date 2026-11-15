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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الشبورة المائية الكثيفة تتواجد على أغلب الطرق، وتصل إلى حد الضباب في بعض المناطق، ولكنها تتلاشي خلال ساعات.

وأضافت أن الشبورة المائية مستمرة صباح يومي الاثنين والثلاثاء، متابعة: على المواطنين وسائقي السيارات توخي الحذر والالتزام بالتعليمات.

واسترسلت: قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت، والطقس سيكون معتدل ومائل للحرارة في القاهرة الكبري.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي لحركة الرياح.

وأوضحت أن البداية الرسمية لفصل الشتاء ستكون يوم 12/21.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة الشبورة المائية

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