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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة قد تصل إلى حد الضباب وتكشف فرص سقوط الأمطار اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 15 نوفمبر، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

غلق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر

تحذير من شبورة مائية كثيفة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة الثانية فجرًا وحتى العاشرة صباحًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية

وأشارت إلى أن الشبورة قد تصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

شبورة مائية الضباب الأرصاد سقوط الأمطار حالة الطقس الطقس

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