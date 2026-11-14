قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب الجزائر يحقق فوزا صعبا علي توجو بهدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
واشنطن تتراجع عن سحب قواتها من أوروبا.. 5 آلاف جندي فقط بدلًا من 25 ألفًا
يضم 180 شركة.. وزير التجارة والصناعة الهندي يصل القاهرة على رأس وفد أعمال رفيع المستوى
منتخب الجزائر يفوز على توجو بهدف نظيف بتصفيات أمم إفريقيا 2027
كوشنر: روسيا وأوكرانيا تدركان ضرورة تقديم تنازلات عملية لإنهاء الحرب
تحذير لسائقي السيارات .. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة المائية الكثيفة
عمرو أديب: أين خطة الحكومة لسداد ديون مصر؟.. نحتاج إلى مصارحة المواطنين بالأرقام والالتزامات
اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
تحرك أمريكي جديد بشأن الحرب.. كوشنر يكشف اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا
الناس زعلانة.. مواجهة ساخنة بين أحمد موسى وخالد طلعت بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر
4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة
الأرصاد: شبورة تصل إلى حد الضباب وانخفاض الرؤية على الطرق لمدة 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«الشبورة تصل للضباب».. الأرصاد تطلق تحذيرات بشأن الطقس..والإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى

طقس اليوم
طقس اليوم
قسم الأخبار

-هيئة الأرصاد:

-طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا

-الرؤية أقل من 1000 متر

-فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

-ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر

-الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الجديدة 26 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 26 16
دمنهور 25 16
وادي النطرون 26 17
كفر الشيخ 25 16
بلطيم 24 17
المنصورة 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 25 19
بورسعيد 25 20
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 16
العريش 26 14
رفح 25 13
رأس سدر 27 15
نخل 25 08
كاترين 23 06
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 30 21
الغردقة 30 19
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 25 16
مطروح 25 15
السلوم 27 14
سيوة 27 12
رأس غارب 29 19
سفاجا 30 18
مرسى علم 31 20
شلاتين 31 19
حلايب 29 20
أبو رماد 30 21
مرسى حميرة 30 20
أبرق 31 19
جبل علبة 31 19
رأس حدربة 29 20
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 28 13
أسيوط 29 12
سوهاج 31 14
قنا 32 15
الأقصر 32 15
أسوان 33 17
الوادي الجديد 31 15
أبوسمبل 33 16

فيما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الأربعة المقبلة، موضحًا أنها قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مع تحسن مستوى الرؤية تدريجيًا بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الشبورة تبدأ في الظهور خلال الساعات الأولى من الصباح، وتزداد كثافتها تدريجيًا، محذرًا قائدي السيارات من القيادة على الطرق السريعة دون توخي الحذر، خاصة أن انخفاض مستوى الرؤية قد يؤدي إلى غلق بعض الطرق.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لمواجهة الشبورة المائية على كل الطرق، وووجهت تحذيرا إلى قائدي السيارات بسببها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، والتعامل الفوري مع الظواهر الجوية المتوقعة بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جهته، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بكل الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة، لمواجهة موجة الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة غدا الأحد، اعتبارا من الساعة الثانية فجرا وحتى العاشرة صباحا، حيث قد تصل لحد الضباب، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر؛ مما يتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.

وفي ذات السياق، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، وقائدي المركبات، ضرورة توخي الحذر التام خلال ساعات الصباح الأولى، والالتزام بالتعليمات التالية حفاظا على سلامتهم:

الالتزام بتعليمات رجال المرور. 
الالتزام بالسرعات المقررة بما يتناسب مع مدى الرؤية الأفقية.
ترك مسافات أمان كافية بين السيارات وتجنب التوقف المفاجئ.
استخدام كشافات الشبورة والإضاءة المناسبة للسيارات.
تأجيل التحركات غير الضرورية أثناء ذروة الشبورة الكثيفة متى أمكن ذلك.
وأكدت محافظة الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في انعقاد دائم ومستمر على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الإسكندرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وسرعة التعامل مع أي طارئ؛ لضمان انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

الأرصاد طقس شبورة طقس غدا طقس الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

ترشيحاتنا

الفلبين والبرازيل

الفلبين والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ة منظمة التعاون الاقتصادي

غدا.. وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي يجتمعون في إسلام آباد

ماكرون

ماكرون: بوتين لا يريد التفاوض مع أوكرانيا ويراهن على إخضاعها بهجمات الشتاء

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد