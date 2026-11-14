«الشبورة تصل للضباب».. الأرصاد تطلق تحذيرات بشأن الطقس..والإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى

-هيئة الأرصاد:

-طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا

-الرؤية أقل من 1000 متر

-فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

-ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر

-الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الجديدة 26 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 25 16

بلطيم 24 17

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 27 15

نخل 25 08

كاترين 23 06

الطور 28 16

طابا 26 15

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 19

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 27 12

رأس غارب 29 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 20

شلاتين 31 19

حلايب 29 20

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 19

جبل علبة 31 19

رأس حدربة 29 20

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 12

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 33 16

فيما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الأربعة المقبلة، موضحًا أنها قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مع تحسن مستوى الرؤية تدريجيًا بعد الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضح محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الشبورة تبدأ في الظهور خلال الساعات الأولى من الصباح، وتزداد كثافتها تدريجيًا، محذرًا قائدي السيارات من القيادة على الطرق السريعة دون توخي الحذر، خاصة أن انخفاض مستوى الرؤية قد يؤدي إلى غلق بعض الطرق.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لمواجهة الشبورة المائية على كل الطرق، وووجهت تحذيرا إلى قائدي السيارات بسببها.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، والتعامل الفوري مع الظواهر الجوية المتوقعة بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جهته، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بكل الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق وغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة، لمواجهة موجة الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة غدا الأحد، اعتبارا من الساعة الثانية فجرا وحتى العاشرة صباحا، حيث قد تصل لحد الضباب، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر؛ مما يتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.

وفي ذات السياق، أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين، وقائدي المركبات، ضرورة توخي الحذر التام خلال ساعات الصباح الأولى، والالتزام بالتعليمات التالية حفاظا على سلامتهم:

الالتزام بتعليمات رجال المرور.

الالتزام بالسرعات المقررة بما يتناسب مع مدى الرؤية الأفقية.

ترك مسافات أمان كافية بين السيارات وتجنب التوقف المفاجئ.

استخدام كشافات الشبورة والإضاءة المناسبة للسيارات.

تأجيل التحركات غير الضرورية أثناء ذروة الشبورة الكثيفة متى أمكن ذلك.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة في انعقاد دائم ومستمر على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور الإسكندرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وسرعة التعامل مع أي طارئ؛ لضمان انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.