برلماني: تركيب كاميرات مراقبة بالقطارات وعلى مسارات السكة الحديد

أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باستجابة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمطلبه الخاص بتعزيز منظومة الرقابة والتأمين داخل قطارات السكك الحديدية وعلى امتداد خطوط الشبكة، من خلال تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل جرارات القطارات وعلى مسارات السكة الحديد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة.

منظومة كاميرات المراقبة بالجرارات

وأكد الحديوي أن توجيهات وزير النقل بشأن استكمال منظومة كاميرات المراقبة بالجرارات والمحطات وخطوط السكك الحديدية تأتي في إطار الاستجابة للمطالب التي طرحها خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن ضرورة تطوير منظومة الرقابة والمتابعة داخل مرفق السكك الحديدية، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة التشغيل وتعزيز عوامل الأمن والسلامة.

وقال النائب علاء سليمان الحديوي إن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواح الركاب يجب أن تظل على رأس أولويات منظومة النقل، مشيرًا إلى أن تركيب كاميرات المراقبة داخل كبائن قيادة القطارات يمثل خطوة مهمة لمتابعة أداء قائدي القطارات ومساعديهم، والتأكد من الالتزام الكامل بتعليمات التشغيل وإجراءات السلامة، فضلًا عن دورها في توثيق الوقائع وتحديد المسؤوليات حال حدوث أي مخالفات.

وأضاف أن مطالبه أمام لجنة النقل لم تقتصر على تركيب الكاميرات داخل كبائن القيادة فقط، وإنما امتدت إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل عربات قطارات الـVIP، خاصة المتجهة إلى محافظات الصعيد، لمواجهة وقائع السرقة وتعزيز الشعور بالأمان لدى الركاب، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة على خطوط السكك الحديدية.

حماية أرواح المواطنين

ووجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على سرعة التفاعل مع المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة السكك الحديدية، مؤكدًا أن الاستجابة للمطالب التي تستهدف حماية أرواح المواطنين تعكس أهمية التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الهدف المشترك للجميع هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الحديوي على أن الدور النيابي لا يتوقف عند رصد المشكلات أو طرح المطالب، وإنما يمتد إلى تقديم الحلول والمقترحات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق الصالح العام ويترجم احتياجات المواطنين إلى خطوات عملية وقرارات ملموسة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعمه لكل الإجراءات الجادة التي تستهدف رفع معدلات السلامة والأمان بمرفق السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة وتوفير الإمكانات الفنية والمالية اللازمة لها، مع استمرار المتابعة والرقابة لضمان تحقيق المستهدف منها، والحفاظ على سلامة كل مواطن يستخدم هذا المرفق الحيوي.

وكان النائب علاء سليمان الحديوي قد تقدم خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بعدد من المطالب والمقترحات لتطوير منظومة الرقابة والتأمين بالسكك الحديدية، تمثلت في:

- تركيب كاميرات مراقبة متطورة على مسارات السكك الحديدية الجديدة.

- تركيب كاميرات داخل كابينة كل جرار وربطها بمنظومة التحكم المركزية.

- تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ منظومة المراقبة وتوفير الإمكانات المطلوبة لتشغيلها.

- تكثيف الرقابة الميدانية اليومية على خطوط السكك الحديدية.

- تطوير معدات الطوارئ وأطقم الإنقاذ والنجدة والورش الفنية، بما يعزز سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.