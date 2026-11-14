لجنة تحكيم دولة التلاوة عن أداء محمد عبد الرحمن الخولي: صوت ندي ومريح يحتاج للتخلص من التوتر

أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال الحلقة الثانية من المسابقة، بأداء المتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، مثمنة جودة قراءته وعذوبة صوته وتمكنه من أحكام التلاوة، مع توجيه عدد من الملاحظات التي تساعده على تطوير مستواه خلال المنافسات المقبلة.

وأكد أعضاء لجنة التحكيم أن الخولي يمتلك صوتًا نديًا وأداءً يعكس خبرة واضحة في قراءة القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه قارئ محترف ويمتلك قدرات مميزة، وأن مستواه الفني يؤهله لتقديم أداء أفضل مما ظهر به خلال المنافسة.

أداء مريح يلامس الأذن برفق ودون تكلف

من جانبه، أشاد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عضو لجنة التحكيم، بجمال صوت المتسابق، مؤكدًا أنه يتمتع بأداء مريح يلامس الأذن برفق ودون تكلف، وهو ما يمنحه طابعًا مميزًا في التلاوة.

تأثير التوتر على أداء القراء

و لفت الطاروطي إلى تأثير التوتر على أداء القراء، موضحًا أن الارتباك قد يخرج القارئ عن مساره الطبيعي أثناء القراءة، ويؤثر على التسلسل النغمي المنتظر، بما ينعكس على مستوى الأداء وجماليات التلاوة.