خروقات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان وتحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية مستمرة، وتشمل قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار بالرشاشات، إلى جانب الغارات الجوية والنشاط المكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية رغدة منير، أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ما يمثل انتهاكًا يستفز الدولة اللبنانية، ويتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات التي تنص على وقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك تحليق المسيّرات فوق العاصمة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تحركات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات المحتلة جنوبي لبنان، على مساحة قد تصل إلى نحو 600 كيلومتر مربع أو أكثر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وضع مقاربة لبنانية تحول دون حدوث فراغ أمني في حال انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

