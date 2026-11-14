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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شلل الطيران الأمريكي يثير مخاوف دولية.. خبير يحذر من تكرار السيناريو ويشيد باحترافية الطيارين

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
محمد البدوي

حذر الطيار محمود القط من احتمالية تعرض دول أخرى لاضطرابات واسعة في حركة الملاحة الجوية على غرار ما شهدته المطارات الأمريكية، مؤكدًا أن تكرار مثل هذا السيناريو يظل واردًا في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

 الأحداث المتسارعة التي شهدها قطاع الطيران

وأوضح القط، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن الأحداث المتسارعة التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية، إلى جانب الاضطرابات والحوادث المماثلة التي ظهرت في عدد من الدول الأوروبية، تفرض ضرورة إعادة النظر في مدى جاهزية منظومات الملاحة الجوية للتعامل مع الأزمات المفاجئة.

معايير السلامة الجوية وحماية أرواح الركاب

وأشاد بقرار وقف عمليات الإقلاع والهبوط خلال الأزمة الأمريكية، معتبرًا أنه إجراء احترازي سليم بنسبة 100%، ويعكس إعطاء الأولوية القصوى لمعايير السلامة الجوية وحماية أرواح الركاب وأطقم الطائرات.

التعامل مع الطائرات 

كما أثنى على الأداء الاحترافي الذي أظهره الطيارون وأطقم أبراج المراقبة في التعامل مع الطائرات التي كانت موجودة بالفعل في الأجواء وقت وقوع الخلل، موضحًا أن الالتزام ببروتوكولات الطيران الخاصة بحالات فقدان الاتصال ساهم في تأمين عمليات الهبوط ووصول الطائرات إلى الأرض بسلام دون وقوع حوادث.

التنسيق بين الطيارين وأبراج المراقبة

وأشار إلى أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يتطلب الالتزام الصارم بإجراءات الطوارئ، والتنسيق بين الطيارين وأبراج المراقبة، بما يضمن استمرار السيطرة على حركة الطائرات الموجودة في المجال الجوي حتى في ظل تعطل بعض أنظمة الاتصال.

تطوير أنظمة الطيران المدني

واختتم بالتأكيد على أن ما شهدته الولايات المتحدة وأوروبا يمثل جرس إنذار بشأن ضرورة تطوير أنظمة الطيران المدني، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعطال التقنية والاضطرابات المفاجئة، بما يحول دون تعرض حركة الملاحة الجوية لشلل واسع النطاق.

قطاع الطيران الأمريكي التعامل مع الطائرات الملاحة الملاحة الجوية

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