أحمد موسى: خسائر بالمليارات بسبب شلل قطاع الطيران الأمريكي

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعرض قطاع الطيران الأمريكي إلى شلل تام لعدة ساعات بسبب تعطل شبكة الاتصالات .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الديمقراطيون في الكونجرس سيفتحون ملف تعطل قطاع الطيران الأمريكي للتعرف على الأسباب وهناك خسائر بالمليارات ".

وتابع موسى :" سمعة قطاع الطيران الأمريكي على المحك بعد شلل القطاع لعدة ساعات وهناك خسائر بالمليارات ".

وأضاف:" هناك 50 ألف رحلة مدرجة للإقلاع و الهبوط بالولايات المتحدة أمس وهذه الرحلات تضررت كثيرا ".

وتابع :" جميع مطارات الولايات المتحدة أصبحت مكدسة بالطائرات وهناك طائرات معلقة في الجو ولا يوجد مكان تهبط فيه ".