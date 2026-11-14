القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار تنفيذ مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز «F-16» دوريات جوية فوق المياه الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار المهام العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية للحفاظ على وجودها ومراقبة التحركات في المنطقة.

ونشرت القيادة المركزية، عبر حسابها الرسمي، صورة لمقاتلة أمريكية من طراز «F-16 Fighting Falcon» أثناء تنفيذ دورية جوية فوق المياه الإقليمية بالشرق الأوسط، مؤكدة أن القوات الأمريكية تواصل البقاء في حالة يقظة واستعداد لمواجهة أي تطورات أمنية أو عسكرية.

تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية في الممرات المائية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز والخليج العربي وبحر العرب.

وتؤدي مقاتلات «F-16» دورًا متعدد المهام ضمن القوات الجوية الأمريكية، إذ يمكن استخدامها في القتال الجوي، وتنفيذ الضربات الجوية ضد الأهداف الأرضية، والاستطلاع التكتيكي، وتقديم الدعم الجوي للقوات المشاركة في العمليات العسكرية.

وتتزامن الدوريات الجوية مع استمرار انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تواصل فيه القيادة المركزية مراقبة التحركات البحرية وفرض القيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، وفق بياناتها العسكرية.