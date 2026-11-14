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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح تحقق 96% من المستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

مدير صحة مطرح
مدير صحة مطرح
ايمن محمود

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمطروح فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، محققة نسبة إنجاز بلغت 96% من إجمالي المستهدف، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية والارتقاء بمستوى الصحة العامة.

تطعيم 201 ألف طفل 

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم خلال فعاليات الحملة تطعيم 201 ألفًا و433 طفلًا، بنسبة 96% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين، من خلال 187 فريقًا طبيًا جرى توزيعها على مختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المستهدفين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة استهدفت الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، وانطلقت فعالياتها في 25 أكتوبر الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وفقًا للخطة الموضوعة والتعليمات المنظمة للحملة، مع تكثيف جهود الفرق الطبية للوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف المناطق.

وتقدم الدكتور محمد بدران بخالص الشكر والتقدير للدكتور شادي شاهين، مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، وأعضاء الإدارة العامة للطب الوقائي، تقديرًا لجهودهم في حسن إدارة الحملة، والتخطيط الجيد والتنفيذ الفعال، كما وجه الشكر لجميع أعضاء الفرق الطبية المشاركة، لما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة الحملة، ودورهم في حماية الأطفال ودعم جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمجتمع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ما تحقق من نتائج يعكس حجم الجهد المبذول من جميع الفرق الطبية والإدارات الصحية، والتنسيق المستمر لضمان وصول الخدمة الوقائية إلى الأطفال المستهدفين بكفاءة وانتظام.

وطالبت مديرية الشئون الصحية بمطروح المواطنين الحرص على استكمال تطعيمات أطفالهم، موضحة أن مكاتب الصحة مستمرة في تقديم التطعيمات للأطفال الذين تم تأجيل تطعيمهم خلال فترة الحملة بسبب تطعيمات السنة والسنة والنصف الروتينية، وذلك وفقًا للجلسات المحددة لهم، وبحسب المواعيد التي تم إبلاغ أولياء الأمور بها.

وأكدت المديرية بمطروح استمرار جهودها في تنفيذ برامج التطعيمات والحملات القومية، بما يسهم في تعزيز الوقاية وحماية صحة الأطفال والمجتمع.

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