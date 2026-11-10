رئيس مركز ومدينة سيوة يعقد اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة ملف منظومة الرى والصرف الزراعي بالواحة

عقد رضا عطا الله، رئيس مركز ومدينة سيوة، اجتماع اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري، بحضور المهندس مصطفى صابر، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالصحراء الغربية بمطروح، وعدد من شيوخ القبائل وأعضاء اللجنة الدائمة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، بضرورة المتابعة المستمرة لملف منظومة الرى والصرف الزراعي، والعمل على تطويرها بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بواحة سيوة.

الجهود المبذولة فى مياه الرى

وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتطوير منظومة الري والصرف الزراعي بالواحة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات، منها الانتهاء من تنفيذ محطة الغزالات لنقل المياه إلى القناة المفتوحة، التي تمتد بطول 24 كيلومترًا.

كما تم التوجيه بمواصلة العمل في تنفيذ الخزانات والمساقي، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع المياه وتنفيذ السدة الشتوية بالتعاون مع روابط المزارعين، الأمر الذي أسهم في خفض معدلات وصول المياه إلى بحيرة سيوة.

كما شهد الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية، واستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وروابط المزارعين، لمواصلة تطوير منظومة الري والصرف الزراعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية بالواحة.

وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية وشيوخ القبائل وروابط المزارعين، لضمان تحقيق المستهدف من المشروعات الجارية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحافظ على مستقبل الزراعة بواحة سيوة.