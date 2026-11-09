حريق ضخم يلتهم مخزن بمنطقة القصر بمرسى مطروح دون وقوع إصابات

شهدت منطقة طريق القصر غرب مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، نشوب حريق داخل أحد المخازن، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق، وسط حالة من الترقب بين الأهالي.

الدفع بالحماية المدنية

وعلى الفور نم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ، وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه، ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، فيما يجري متابعة الموقف للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر المادية.