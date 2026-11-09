الشقق البديلة للإيجار القديم بدون مقدم حجز.. خطوات الحصول عليها إلكترونيًا

يبحث عدد كبير من مستأجري وحدات الإيجار القديم عن إجراءات الحصول على سكن بديل، بالتزامن مع استمرار الحكومة في استقبال طلبات المستحقين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن إجراءات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025.

وخصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، دون اشتراط دفع مقدم حجز عند تقديم الاستمارة، كما لا يوجد حد أقصى لعمر المتقدم، مع الالتزام بشروط الاستحقاق والفحص والمفاضلة بين الطلبات.

متى ينتهي التقديم على وحدات السكن البديل؟

قررت الحكومة إتاحة مهلة إضافية مدتها 3 أشهر أمام مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ليكون يوم 12 يناير 2027 آخر موعد لتسجيل الطلبات، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

ويمنح تمديد المهلة فرصة للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الأولى لتقديم بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية، مع ضرورة مراجعة المعلومات قبل إرسال الطلب لتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في إجراءات الفحص.

خطوات تسجيل طلب شقة بديلة على منصة مصر الرقمية

يستطيع المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بصورة قانونية تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة إلكترونيًا، من خلال الخطوات التالية:

فتح الموقع الإلكتروني لمنصة https://digital.gov.eg/.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المستخدم حساب مسبق.

الدخول إلى قائمة الخدمات واختيار «السكن البديل».

الضغط على خيار «استمارة تقديم على السكن البديل».

مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة، ثم الموافقة عليها والضغط على «بدء الخدمة».

توضيح الصفة القانونية لمقدم الطلب، وتحديد ما إذا كان مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

كتابة البيانات الشخصية والوظيفية، بما فيها المؤهل الدراسي والوظيفة والدخل الشهري.

إدخال المعلومات الخاصة بالوحدة المؤجرة، وتحديد عنوانها من خلال كود عداد الكهرباء.

استكمال بيانات الأسرة، بما يشمل الحالة الاجتماعية والأبناء والأشخاص المقيمين بالوحدة.

التأكد من صحة المعلومات المسجلة، ثم إرسال الاستمارة عبر المنصة.

من يحق له التقديم على شقق الإيجار القديم البديلة؟

يرتبط قبول طلب الحصول على وحدة بديلة بتوافر مجموعة من الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن أهمها:

أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة أو شخصًا امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للأحكام القانونية.

أن تكون الوحدة المؤجرة مستخدمة ومشغولة بالفعل، وألا يثبت إغلاقها لأكثر من عام دون وجود سبب مبرر.

ألا يمتلك المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر وحدة أخرى مناسبة وصالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا للضوابط المعمول بها.

أن تكون الوحدة البديلة داخل المحافظة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.

الالتزام بتوحيد الغرض من الانتفاع بالوحدة، بحيث تكون البديلة سكنية إذا كانت الأصلية سكنية، أو غير سكنية إذا كانت الأصلية مخصصة لنشاط آخر.

ما الأوراق اللازمة لاستكمال طلب السكن البديل؟

تسجيل الطلب عبر منصة مصر الرقمية لا يعني ضرورة رفع جميع المستندات من البداية، إذ يتم طلب الأوراق اللازمة خلال مرحلة لاحقة لاستكمال الملف ومراجعة مدى انطباق الشروط على المتقدم.

وتشمل المستندات المطلوب تجهيزها:

صورة عقد الإيجار القديم، على أن يكون مثبت التاريخ أو موثقًا وفقًا للقانون.

إعلام الوراثة عند امتداد عقد الإيجار إلى الورثة.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو زوجته والأبناء والمقيمين بالوحدة.

ما يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة، مثل كود المشترك أو فاتورة الكهرباء.

بطاقة الخدمات المتكاملة إذا كان أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

إيصال مرافق للمياه أو الغاز في حالة توافره.

ما أنظمة تخصيص الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟

لا يقتصر الحصول على الوحدات البديلة على نظام واحد، إذ يتيح القانون أربعة مسارات للتخصيص، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، وهي:

نظام الإيجار: يحصل المستفيد على الوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية.

يحصل المستفيد على الوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية. الإيجار المنتهي بالتملك: ينتفع المستفيد بالوحدة وفق نظام إيجاري ينتهي بتمليكها، طبقًا لشروط التعاقد.

ينتفع المستفيد بالوحدة وفق نظام إيجاري ينتهي بتمليكها، طبقًا لشروط التعاقد. التمليك عن طريق التمويل العقاري: يتم الحصول على الوحدة من خلال أحد أنظمة التمويل العقاري المعتمدة.

يتم الحصول على الوحدة من خلال أحد أنظمة التمويل العقاري المعتمدة. التمليك النقدي أو بالتقسيط: يتيح هذا النظام شراء الوحدة بسداد قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط، وفق الأسعار والضوابط المقررة.

هل يستطيع كبار السن التقديم على شقق السكن البديل؟

لا يمثل العمر عائقًا أمام تسجيل طلب الحصول على وحدة بديلة، إذ لا يوجد حد أقصى للسن يمنع التقديم، لكن سن المتقدم يُؤخذ في الاعتبار عند المفاضلة بين الطلبات المستوفية للشروط.

وتكون الأولوية للأكبر سنًا عند ترتيب المستحقين، مع مراعاة بقية معايير المفاضلة، ومنها مستوى الدخل والحالة الاجتماعية، وفقًا للقواعد المنظمة للتخصيص.

ويحق للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا، كما يمكنهم تقديم تظلم إذا صدر قرار برفض الطلب، وذلك من خلال الإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.