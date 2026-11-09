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أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز فوق 600 يورو مع تراجع توليد طاقة الرياح

تراجع توليد طاقة الرياح في شمال ووسط أوروبا
تراجع توليد طاقة الرياح في شمال ووسط أوروبا
خاطر عبادة

قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا فوق 600 يورو لكل ميجاواط / ساعة لفترات ذروة المساء، اليوم الاثنين، بسبب انهيار توليد طاقة الرياح.

الأسواق تظهر هشاشتها مع ضعف الطاقة المتجددة

وأظهرت القفزة مدى ضيق أسواق الكهرباء عندما يضعف إنتاج الطاقة المتجددة.

 

ومن المتوقع أن يظل توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية منخفضاً في شمال غرب ووسط أوروبا حتى يوم الأربعاء، مع هدوء الرياح بشكل حاد في ألمانيا والمملكة المتحدة ودول البنلوكس، مع تحرك جبهة جوية بطيئة تجلب أجواءً ساكنة وغائمة عبر بعض أكبر أسواق الطاقة في المنطقة، وفقاً لمتنبئين حكوميين وتجاريين.

وحذرت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة من احتمال وجود نقص في إمدادات الكهرباء صباح الاثنين نتيجة لذلك، متوقعةً عجزًا يبلغ حوالي 1.4 جيجاوات.

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي هذا العام، ارتفعت أسعار الكهرباء أيضاً في جميع أنحاء أوروبا، لأن محطات توليد الطاقة بالغاز غالباً ما تحدد السعر الهامشي للكهرباء.

 
ويبرز هذا التأثير بشكل خاص خلال فترات البرد وانعدام الرياح، والمعروفة بالمصطلح الألماني "دونكل فلاوت"، حيث ينخفض ​​إنتاج الطاقة المتجددة، وتزداد الحاجة إلى محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لتلبية الطلب. وكلما تكررت فترات انخفاض إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، زادت احتمالية ارتفاع الأسعار في المنطقة هذا الشتاء.


وقد يؤدي ارتفاع الطلب على التدفئة إلى زيادة الضغط في أسواق الطاقة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من 1 إلى 3 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره خبير الأرصاد الجوية بن ديفيس من موقع MetDesk.

ينعكس الضغط المستمر على أسواق الطاقة في ارتفاع أسعار العقود الآجلة، وتُتداول عقود ديسمبر في ألمانيا وفرنسا بالفعل عند ما يقارب 200 يورو لكل ميجاواط ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية (EEX)، أي أكثر من ضعف سعرها قبل عام.

استقرت أسعار الطاقة الفرنسية ليوم الاثنين عند 334.12 يورو لكل ميجاواط ساعة في مزاد على منصة Epex Spot SE، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. أما أسعار الطاقة الألمانية ليوم الاثنين فقد استقرت عند 345.64 يورو لكل ميجاواط ساعة، وبعض الساعات في المساء تتجاوز 600 يورو.

أسعار الطاقة الأوروبية طاقة الرياح الطاقة المتجددة

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