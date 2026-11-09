القاهرة السينمائي في عامه الـ50.. هل تنجح المؤشرات الأولية في صناعة دورة استثنائية؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر، في دورة استثنائية تتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، الذي رسّخ مكانته كأحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

وقبل انطلاق الفعاليات، بدأت تتكشف مجموعة من المؤشرات الأولية التي تحمل ملامح إيجابية بشأن الدورة الجديدة، سواء على مستوى الاستعدادات أو التحركات التنظيمية أو الرؤية الفنية، وهي مؤشرات تفتح الباب أمام توقعات بخصوص دورة تحمل الكثير من الطموحات، خاصة مع خصوصية الاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز هذه المؤشرات الأولية التي يمكن من خلالها قراءة ملامح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الإعلان المبكر عن جدول المهرجان

يأتي الإعلان المبكر عن جدول فعاليات المهرجان في مقدمة المؤشرات الإيجابية لهذه الدورة، إذ جرى طرح الجدول بشكل كامل قبل انطلاق الفعاليات بخمسة أيام، وهي خطوة تمنح جمهور المهرجان فرصة كافية للاطلاع على البرنامج السينمائي، والتعرف على مواعيد العروض والفعاليات المختلفة، بما يساعدهم على اختيار الأفلام التي يرغبون في مشاهدتها وتنظيم جدول حضورهم مسبقًا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، في ظل تنوع البرنامج وكثافة العروض والفعاليات التي يشهدها المهرجان، بما يجعل إتاحة المعلومات مبكرًا عنصرًا مهمًا في تسهيل تجربة الجمهور.

حضور ملحوظ للأفلام المصرية

من المؤشرات الإيجابية أيضًا، نجاح المهرجان هذا العام في استقطاب عدد من الأفلام المصرية للمشاركة في مسابقاته وأقسامه المختلفة، بعدما مثّل حضور الإنتاج المصري في بعض الدورات السابقة تحديًا متفاوتًا من حيث الكم والتنوع.

ومن المقرر أن تشارك نحو 15 فيلمًا مصريًا في مختلف أقسام المهرجان، إذ ينافس في المسابقة الدولية فيلمان مصريان هما «برلين» و«البرانية»، بينما يشارك فيلم «بنتك» في مسابقة آفاق عربية.

كما تضم مسابقة الأفلام القصيرة أربعة أفلام مصرية، من أبرزها فيلم «أربعتاشر»، في حين تشهد بانوراما الفيلم المصري مشاركة خمسة أفلام، ويُعرض فيلم «الشبيه» ضمن العروض الخاصة، إلى جانب مشاركة فيلمين في مسابقة كايرو إكس آر.

ويعكس هذا التنوع حضورًا للسينما المصرية عبر أكثر من مسابقة وقسم، ويمنح صناع الأفلام المصريين مساحة أوسع لعرض أعمالهم أمام جمهور المهرجان والضيوف وصناع السينما من مختلف دول العالم.

أفلام لفتت الأنظار في المهرجانات العالمية

ومن بين المؤشرات اللافتة أيضًا، نجاح المهرجان في استقطاب مجموعة من الأفلام التي سبق أن حققت حضورًا في عدد من المهرجانات السينمائية العالمية، ونجحت بعض هذه الأعمال في حصد جوائز مهمة، وهو ما يضيف ثقلًا إلى البرنامج السينمائي للدورة الجديدة.

ومن أبرز هذه الأعمال فيلم Four Minus Three للمخرج أدريان جويجينجر، الذي حصد جائزة Europa Cinemas Label لأفضل فيلم أوروبي في قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي لعام 2026.

كما يعرض المهرجان فيلم I Play Rocky للمخرج بيتر فاريلي، الذي حصل على المركز الثاني في جائزة الجمهور بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وتضم قائمة الأفلام أيضًا فيلم Strawberries للمخرجة ليلى مراكشي، الذي شارك في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي، إلى جانب فيلم Words of Love للمخرج رودي روزنبرج، الذي شهد عرضه ضمن القسم نفسه.

ويشارك كذلك فيلم The Green Eyes للمخرجين فاني لياتار وجيريمي تروي، الذي اختير لافتتاح مهرجان لوكارنو السينمائي، فضلًا عن فيلم Heysel 85 للمخرجة تيودورا آنا ميهاي، الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي.

عروض عالمية أولي:

ومن أبرز المؤشرات اللافتة في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، استضافة 17 فيلمًا في عروضها العالمية الأولى، مما يعزز من مكانة القاهرة كمنصة مهمة لاستقبال أحدث الإنتاجات السينمائية.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله، إلى جانب الفيلم الإيراني «الموروث» للمخرج مرتضى علي زاده، وفيلم «توقيت شتوي» للمخرجة زينة

تسهيلات جديدة للصحفيين

وعلى غرار ما تقدمه المهرجانات السينمائية العالمية من تسهيلات للصحفيين، أتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام عددًا من الإجراءات التي تستهدف دعم الصحفيين وتيسير أداء مهامهم وتغطية الفعاليات.

وتضمنت هذه التسهيلات زيادة الحصة المخصصة للصحفيين من حجوزات العروض السينمائية، إلى جانب إتاحة الحجز لهم قبل فتح باب الحجوزات لبقية الجمهور بثماني ساعات، بما يمنحهم فرصة أفضل لتنظيم تغطيتهم ومتابعة أكبر عدد ممكن من العروض والفعاليات.

ترميم كنوز السينما المصرية

وفي إطار الاحتفاء بتاريخ السينما المصرية والحفاظ على تراثها، أعلن المهرجان هذا العام عن ترميم 27 فيلمًا من كلاسيكيات السينما المصرية، في خطوة تستهدف إعادة تقديم مجموعة من الأعمال التي شكلت محطات بارزة في تاريخ الفن السابع بمصر.

وتضم قائمة الأفلام التي يشملها برنامج الترميم «جريمة في الحي الهادئ» للمخرج حسام الدين مصطفى، و«امرأة في الطريق» للمخرج عز الدين ذو الفقار، و«القاهرة 30» للمخرج صلاح أبو سيف.

كما تشمل القائمة أفلام «خان الخليلي» للمخرج عاطف سالم، و«زوجتي والكلب» للمخرج سعيد مرزوق، و«مراتي مدير عام» للمخرج فطين عبد الوهاب، و«ليل وقضبان» للمخرج أشرف فهمي.

ويضم البرنامج أيضًا فيلمي «قصر الشوق» و«بين القصرين» للمخرج حسن الإمام، و«شيء من الخوف» للمخرج حسين كمال، و«غروب وشروق» للمخرج كمال الشيخ، و«الشحات» للمخرج حسام الدين مصطفى، و«المستحيل» للمخرج حسين كمال، و«القتلة» للمخرج أشرف فهمي، و«قنديل أم هاشم» للمخرج كمال عطية.

وتتواصل القائمة مع أفلام «الرجل الذي فقد ظله» للمخرج كمال الشيخ، و«السراب» للمخرج أنور الشناوي، و«الناس والنيل» للمخرج يوسف شاهين، و«السمان والخريف» للمخرج حسام الدين مصطفى، و«الطريق» للمخرج حسام الدين مصطفى، و«الزوجة الثانية» للمخرج صلاح أبو سيف.

كما تضم القائمة «الحرام» للمخرج هنري بركات، و«المتمردون» للمخرج توفيق صالح، و«شفيقة القبطية» للمخرج حسن الإمام، و«معبودة الجماهير» للمخرج حلمي رفلة، و«البوسطجي» للمخرج حسين كمال، و«إحنا التلامذة» للمخرج عاطف سالم.

ويمثل مشروع ترميم هذه الأفلام جانبًا مهمًا من احتفاء المهرجان بالذاكرة السينمائية المصرية، لا سيما أنه يتيح للأجيال الجديدة فرصة مشاهدة أعمال سينمائية شكلت جزءًا أصيلًا من تاريخ السينما المصرية، ويسهم في الحفاظ على هذا الإرث وإعادة تقديمه بصورة تليق بقيمته الفنية والتاريخية.