النائب سيف زاهر يشيد بجهود وزارة الأوقاف وتجديد الخطاب الديني: الفكر الوسطي عبر مصر لبر الأمان

أشاد النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ بالدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف، معرباً عن خالص شكره وتقديره للجهود المبذولة في ملف تطوير الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام.

وأكد النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، أن الدولة المصرية ما كانت لتصل إلى ما هي عليه اليوم لولا التطور الملحوظ في الفكر الديني وترسيخ قيم السماحة، مشيراً إلى أن "الفكر الوسطي" كان بمثابة طوق النجاة والجملتين الفارقتين اللتين عبرت بهما مصر المعركة الأخيرة برفقة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة نحو بر الأمان.

وفي سياق متصل، انتقد النائب التركيز الإعلامي المفرط على السلبيات وتضخيم الأخطاء الفردية مقابل تجاهل النماذج الإيجابية الواسعة، لافتاً إلى أن المجتمع المصري بطبيعته ينشأ على القيم الوسطية والتربية السمحة.

واختتم زاهر، كلمته بالدعوة لوسائل الإعلام وكل الجهات المعنية إلى تسليط الضوء على الإيجابيات وإنجازات الدولة.