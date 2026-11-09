رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بالشفافية في إدارة أموال الوقف

طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة تحقيق الشفافية والوضوح في إدارة أموال الوقف، وتعظيم الاستفادة منها في دعم مجالات التعليم والصحة والثقافة، بما يحقق الدور التنموي والمجتمعي للوقف الخيري

‎جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول نشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنمو.

وقال وهبة إن الوقف الخيري يمثل قيمة كبيرة في المجتمع المصري، مستشهدًا بما قدمه السابقون من أوقاف أسهمت في دعم العديد من المجالات، متسائلًا: «لماذا توقف الناس حاليًا عن الوقف؟»، مرجعًا ذلك إلى ما شاهده البعض خلال الفترات السابقة من إهمال في إدارة الأوقاف..

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ضرورة التزام هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بأعلى درجات الشفافية والوضوح في إدارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الدستور نص على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، ومتسائلًا عما إذا كانت الدولة تستغل أموال الوقف بالفعل في هذه المجالات على النحو الأمثل.

وأشار وهبة إلى وجود نصوص قانونية تؤكد الاستعانة بالخبراء في إدارة الأوقاف واستثمارها، مطالبًا وزير الأوقاف بتفعيل منظومة التعامل الرقمي والإلكتروني داخل الوزارة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية.

وفيما يتعلق بتطوير الخطاب الديني، أوضح وهبة أن الواعظ لم يعد المؤثر الفعلي الوحيد في المجتمع، في ظل توجه الشباب والأجيال الجديدة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات الخطاب الديني والتواصل الرقمي، وتعزيز القدرة على الرد على مختلف التساؤلات التي تشغل المواطنين.

وأكد أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب باعتباره فعلًا وممارسة، إلا أن الأفكار المتطرفة لا تزال موجودة، وهو ما يستدعي تطوير أدوات المواجهة الفكرية ومواكبة التحولات الرقمية، للوصول إلى الشباب والتأثير الإيجابي في وعيهم.