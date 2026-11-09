جهزه بيده| وفاة شخص بعد انتهائه من بناء قبره وفرشه بالرمال.. ما القصة؟

شهدت محافظة اسيوط واقعة مؤثرة حيث توفي شخص بعد ان قام ببناء قبره وفرشه بالرمل ،ومات الرجل الذي وصفة الجميع بالطيب اثر تعرضة لغيبوبة سكر.

وفاة بعد انتهائه من بناء قبره وتجهيزه وفرشه بالرمال

خيّم الحزن على أهالي قرية بني محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عقب وفاة المواطن صابر حسن عبد المتجلي، إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة، بعد انتهائه من بناء قبره وتجهيزه وفرشه بالرمال، ليفارق الحياة داخل القبر الذي أعده لنفسه.

تفاصيل الواقعة

وتحولت الواقعة إلى حديث الأهالي والجيران، لما حملته من مشهد إنساني مؤثر، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يصبح القبر الذي أعده الراحل مثواه الأخير، بعد وقت قصير من الانتهاء من تجهيزه.

نعي أهالي القرية

ونعى أهالي القرية الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق وطيب السيرة، وعُرف بين جيرانه بالمحافظة على الصلاة وحرصه على عمارة المساجد، مشيرين إلى أنهم لم يروا منه إلا كل خير.

وقال أحد جيرانه في نعيه: «رحم الله جارنا الطيب صابر حسن عبد المتجلي، نشهد أنه كان من المصلين وعُمار المساجد، ولم نرَ منه إلا خيرًا».

الحزن يخيم على اسرة الفقيد

سادت حالة من الحزن بين أسرة الفقيد وأقاربه وجيرانه، الذين تقدموا بخالص العزاء إلى عائلة آل خليل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.