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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وائل محيا يشعل صراع كبار أوروبا.. ليفربول وبايرن ميونخ يتنافسان على جوهرة مونشنجلادباخ

وائل محيا
وائل محيا
محمود أحمد

تحول وائل محيا موهبة بوروسيا مونشنجلادباخ الصاعدة إلى أحد الأسماء التي تفرض نفسها بقوة على خريطة الانتقالات الأوروبية بعدما لفت الأنظار بمستوياته مع الفريق الألماني وفتح الباب أمام منافسة مرتقبة بين عدد من كبار القارة يتقدمهم ليفربول وبايرن ميونخ للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ولا يرتبط الاهتمام المتزايد باللاعب المغربي الأصل بمجرد كونه موهبة شابة ينتظرها مستقبل واعد بل بما قدمه بالفعل من مؤشرات قوية مع الفريق الأول لمونشنجلادباخ رغم أنه لم يتجاوز 17 عاماً ليصبح اسمه مطروحاً بقوة داخل حسابات أندية تبحث عن الاستثمار في المواهب القادرة على صناعة الفارق مستقبلاً.

ليفربول يراقب الموهبة الصاعدة

ودخل ليفربول دائرة المهتمين بالتعاقد مع محيا في خطوة تعكس اهتمام النادي الإنجليزي بمتابعة المواهب الشابة التي تقدم مستويات مميزة في الملاعب الأوروبية، حيث يراقب تطور اللاعب تمهيداً لإمكانية التحرك لضمه.

لكن طريق ليفربول لن يكون سهلاً في ظل وجود منافسة قوية من أندية ألمانية تعرف قدرات اللاعب جيداً وعلى رأسها بايرن ميونخ إلى جانب بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيج فضلاً عن اهتمام برايتون بمتابعة مستواه.

وتمنح معرفة الأندية الألمانية بإمكانات محيا أفضلية مهمة في سباق التعاقد معه خاصة أن اللاعب يقدم مستويات لافتة بقميص مونشنجلادباخ ويملك بالفعل تجربة مع الفريق الأول رغم صغر سنه.

أرقام تاريخية صنعت شهرة وائل محيا

نجح محيا في كتابة اسمه مبكراً داخل سجلات بوروسيا مونشنجلادباخ بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك مع الفريق الأول قبل أن يحقق إنجازاً آخر بتسجيل نفسه أصغر هداف في تاريخ الفريق.

ولم تتوقف الأرقام اللافتة عند هذا الحد إذ أصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الألماني بعدما هز شباك بايرن ميونخ في مارس 2026 في إنجاز منح موهبته مزيداً من الاهتمام خصوصاً أن الهدف جاء أمام أحد أكبر أندية القارة الأوروبية.

وخاض اللاعب 27 مباراة بقميص الفريق الأول لمونشنجلادباخ تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين وهي أرقام تعكس قدرته على تقديم الإضافة الهجومية رغم وجوده في مركز لاعب الوسط الهجومي.

ويتميز محيا بمهاراته الفردية وقدرته على التعامل مع المساحات الضيقة إلى جانب التحرك بين خطوط المنافسين وصناعة الفرص وهي خصائص تجعله من العناصر التي يمكن أن تحظى باهتمام أندية تبحث عن لاعب يمتلك حلولاً هجومية متنوعة.

بايرن ميونخ يتحرك وليفربول يترقب

يمثل اهتمام بايرن ميونخ تحدياً إضافياً أمام ليفربول خاصة أن النادي البافاري يسعى إلى تعزيز صفوفه بالمواهب الألمانية الواعدة والحفاظ على سياسة استقطاب العناصر الشابة التي يمكن أن تشكل جزءاً من مشروعه الرياضي خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل يضع ليفربول اللاعب ضمن دائرة المتابعة بينما يظهر برايتون أيضاً في قائمة الأندية المهتمة بتطور مستواه ما يفتح الباب أمام منافسة أوروبية قد تتصاعد مع استمرار اللاعب في تقديم عروض قوية.

وتبقى النقطة الأهم في هذا الملف هي قدرة مونشنجلادباخ على الحفاظ على موهبته في ظل إدراك إدارة النادي لقيمة اللاعب الفنية والاقتصادية خاصة مع تزايد الاهتمام بخدماته قبل وصوله إلى مرحلة متقدمة من مسيرته.

أصول مغربية ومستقبل دولي مع ألمانيا

وعلى المستوى الدولي حصل محيا على دفعة مهمة بعدما تلقى أول استدعاء إلى المنتخب الألماني الأول تحت قيادة يورجن كلوب عقب تألقه مع مونشنجلادباخ ليصبح أمام فرصة جديدة لإثبات قدراته على مستوى المنتخبات.

ويمتلك اللاعب أصولاً مغربية وهو ما يمنحه خلفية دولية مختلفة ويضع اسمه ضمن المواهب ذات الجذور المغربية التي تحظى بمتابعة الجماهير رغم ارتباطه حالياً بالمنتخب الألماني بعد الاستدعاء الأول.

ويرتبط محيا بعقد مع بوروسيا مونشنجلادباخ يمتد حتى صيف 2028 لكن النادي الألماني يسعى إلى تمديد التعاقد معه في ظل تصاعد الاهتمام الأوروبي ورغبته في تأمين مستقبل أحد أبرز المواهب التي خرجت من صفوفه خلال الفترة الأخيرة.

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