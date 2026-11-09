الرئيس الأمريكي: الحرب في أوكرانيا ستنتهي مع بعض التغييرات الجغرافية الطفيفة

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها لتحقيق السلام.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "سينتهي الأمر إلى شكل مختلف قليلا لأوكرانيا".

ورد ترامب على سؤال حول توقعاته بشأن كيفية انتهاء الحرب في أوكرانيا قائلا: "أعتقد أننا سننجز ذلك، وأعتقد أنه سيحدث، وسينتهي بهم (بأوكرانيا) الأمر إلى شكل مختلف قليلا.. هناك اجتماع بالغ الأهمية يعقد. وأعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريبا".

وعندما سئل عن أكبر عقبة أمام السلام في أوكرانيا، أشار ترامب إلى العلاقة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين قائلا إنها "الكراهية بين زيلينسكي وبوتين".

تأتي تصريحات ترامب قبيل محادثات السلام الثلاثية المرتقبة برعاية أمريكية في أبو ظبي بشأن الحرب المستمرة منذ سنوات في أوكرانيا، وسيتواجد جاريد كوشنر صهر ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في أبو ظبي هذا الأسبوع لحضور الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.