زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يوافق على تفعيل آلية طوارئ خاصة لأوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الاثنين/ إن الاتحاد الأوروبي سيفعل آلية طوارئ خاصة لمساعدة أوكرانيا في تأمين إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة.

وأكد زيلينسكي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين واتفقا على تفعيل هذه الآلية، مما سيسمح بتزويد أوكرانيا بسرعة بالتمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

وأضاف أنه بحث مع فون دير لاين أيضًا تقديم مساعدات إضافية في مجالي الطاقة والمساعدات الإنسانية لمساعدة أوكرانيا على الاستعداد لفصل الشتاء، فضلاً عن قضايا الاندماج الأوروبي.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن العديد من المدن والمجتمعات تواجه وضعًا صعبًا للغاية فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة، لافتًا إلى أن كييف ومناطق دنيبروبتروفسك وسومي ودونيتسك وخيرسون تواجه حالياً أصعب الأوضاع الإنسانية.