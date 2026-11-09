شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل صفقة الأهلي إلى الوداد المغربي.. أزمة مالية تهدد الصفقة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأنباء المتداولة بشأن رغبة نادي الوداد البيضاوي المغربي في التعاقد مع سفيان بن جديدة، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت»، إن موقع «أفريكا فوت» نشر تقريرًا يفيد بأن إدارة الوداد تستعد لتقديم عرض رسمي إلى الأهلي من أجل ضم اللاعب على سبيل الإعارة، بهدف إعادته إلى أجواء الكرة المغربية.

وأوضح أن سفيان بن جديدة انضم إلى الأهلي مقابل مبلغ مالي كبير، بعدما قدم مستويات مميزة في الدوري المغربي، وتوج بلقب الهداف برصيد 25 هدفًا، مشيرًا إلى أن غيابه ترك تأثيرًا واضحًا على فريق المغرب الفاسي.

وأشار شوبير إلى أن الأندية المغربية تعاني أزمات مالية خلال الفترة الأخيرة، في ظل المشكلات التي مرت بها إدارات الوداد والرجاء، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة النادي المغربي على تحمل راتب اللاعب المرتفع.

وأضاف: «لو افترضنا جدلًا أن الأهلي وافق على إعارة اللاعب، فمن الممكن أن يطلب من الوداد تحمل راتبه بالكامل، خاصة أن سفيان لم يترك بصمة حتى الآن مع الفريق الأحمر».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على عدم اعتقاده بقدرة الوداد على تحمل المقابل المالي وراتب اللاعب، مشددًا على أنه لا يؤكد صحة الأنباء المتداولة، وإنما ينقل ما نشره الموقع المغربي ويطرح وجهة نظره بشأن إمكانية إتمام الصفقة.