أيمن الشريعي يحسم الجدل بشأن انتقال كالوشا للأهلي ويكشف موقف حامد عبد الله

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر، عدم وجود أي مفاوضات أو تواصل من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع كالوشا، مشيرًا إلى أنه في حال وجود رغبة رسمية كان سيتواصل عصام سراج أو أحد مسؤولي الأهلي مع إدارة إنبي مباشرة.

كالوشا

وأضاف الشريعي أن الأهلي أبدى رغبة قبل بداية الموسم في ضم حامد عبد الله، لكن إدارة إنبي طلبت تأجيل الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو بداية الموسم الجديد، موضحًا أن الأهلي لم يتواصل معهم مجددًا حتى الآن.

وتأتي تصريحات رئيس إنبي لتوضح حقيقة موقف النادي من الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بضم كالوشا وحامد عبد الله خلال الفترة المقبلة.