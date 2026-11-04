«الغندور» يكشف تفاصيل جلسة صبيحة مع اتحاد الكرة في شكوى إنبي بسبب المستحقات المتأخرة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد صبيحة مدافع نادي إنبي موقوف من رئيس النادي أيمن الشريعي بسبب عدم تجديد عقده حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اللاعب قدم شكوى لاتحاد الكرة وتواجد اليوم في مقر الاتحاد رفقة محاميه من أجل معرفة مصير شكوى وسبب التأخير في الرد.

وتابع، اللاعب لديه مستحقات متأخرة تصل إلى 3 مليون لدى النادي بواقع 500 ألف من الموسم الماضي و2 مليون ونصف من الموسم الحالي.

وواصل، اتحاد الكرة قال للاعب في الجلسة إن النادي أصدر قرار بوقف اللاعب لانقطاعه عن التدريبات رغم تواجد صبيحة في المران يوميا ولكن بشكل فردي واللاعب لا يخوض تدريبات جماعية بأمر من رئيس النادي.

وشدد، صبيحة يعتزم تصوير "فيديو" أثناء تواجده في مران الفريق من أجل إثبات حالة، وتأكيد على التزامه في المران من أجل الحصول على مستحقاته وفسخ العقد مع النادي.

واختتم، اللاعب كان يمتلك عرضين في الصيف الماضي من الاتحاد والبنك الأهلي ووصلت العروض إلى 10 مليون ولكن الشريعي رفض وطلب 15 مليون ولكن الأندية رفضت لأن اللاعب سيكون حر في يناير ويحق له التوقيع لأي ناد.