جوتيريش يعرب عن حزنه البالغ إزاء حادث إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة كراكوف البولندية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال دوجاريك في بيانه: "يشعر الأمين العام بصدمة وحزن عميقين إزاء حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف في بولندا، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد غيرهم".

وأشار إلى أن جوتيريش "يدين بشدة هذا العمل العنيف الذي لا مبرر له، ويتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة بولندا وشعبها. كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل".