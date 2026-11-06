بعد تعرضه لوعكة صحية.. بايرن ميونخ يؤكد اقتراب كومباني من التعافي

صرح آرون دانكس، المدرب المساعد في بايرن ميونخ، يوم الجمعة، بأن المدير الفني فينسنت كومباني يسير على الطريق الصحيح نحو "التعافي التام" بعد غياب طويل أعقب تعرضه لوعكة صحية (سقوط مفاجئ) خلال إحدى الحصص التدريبية.



ويغيب كومباني عن الفريق منذ أسبوعين، وتحديدًا منذ سقوطه خلال حصة تدريبية للفريق الرديف في 23 أكتوبر، وقد نُقل على إثر ذلك إلى المستشفى، إذ تلقى العلاج من "تهيج في الأغشية السحائية"، وهو التهاب يصيب الأنسجة المحيطة بالدماغ أو الحبل الشوكي.

وقال دانكس: "لقد أجريت معه (فينسنت) عدة مكالمات هاتفية جيدة للغاية. يبدو في حالة إيجابية للغاية، ويسير بخطى ثابتة نحو التعافي التام. وتوفر فترة التوقف الدولي فرصة مناسبة لمراجعة الأمور وتحديد موعد عودته".

وسيستمر دانكس في قيادة الفريق خلال مباراة بايرن ميونخ أمام ماينز، المقررة غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا)؛ وهي المباراة الخامسة التي يخوضها الفريق في غياب كومباني، وبعد هذه المواجهة، سيتوقف نشاط الفريق بسبب فترة التوقف الدولي، ولن يخوض بايرن أي مباراة أخرى حتى 20 نوفمبر.

وخلال فترة غياب كومباني، أصبح هاري كين أول لاعب من بايرن ميونخ منذ 45 عاماً يفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، كما وقّع عقداً جديداً مع النادي.

تعادل بايرن ميونخ مع بوروسيا



وفي الوقت ذاته، تعادل بايرن مع غريمه الألماني بوروسيا دورتموند، وحقق فوزاً على أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء، بينما عانى الفريق أيضًا من سلسلة إصابات بين صفوف لاعبيه.

ووضع بايرن ميونخ سياسة داخلية تقضي بعدم إشراك كومباني في أي نقاشات تتعلق بكرة القدم خلال فترة تعافيه في منزله، عقب خروجه من المستشفى.

من جانبه، أشار هاري كين إلى أن كومباني ربما لم يكن على علم مسبق بتوقيت الإعلان عن تمديد عقده، والذي تم الكشف عنه يوم الخميس.